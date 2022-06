Hajdaj ni sporočil, ali je požar terjal žrtve in ali so ga že pogasili. Po ukrajinskih ocenah se v podzemnih zakloniščih v tovarni skriva okoli 800 civilistov. Ruska stran je sicer ponoči sporočila, da so civilisti začeli zapuščati območje tovarne. V danes objavljenem video sporočilu je Hajdaj dejal, da se rusko obstreljevanje Severodonecka nadaljuje. "Nemogoče je prešteti strele," je dejal. Dodal je, da potekajo tudi ulični boji v okolici tovarne Azot.

Po njegovih besedah so razmere težke tudi v kraju Točkivka južno od Severodonecka, kjer skušajo ruske sile prebiti ukrajinsko obrambno linijo, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Ruske sile si prizadevajo dokončno zasesti Severodoneck in sosednje mesto Lisičansk, s čimer bi si odprle pot do mesta Kramatorsk ter do vzpostavitve nadzora nad celotnim Donbasom. Večina mesta je, kot je priznal Hajdaj, že v ruskih rokah. Po trditvah ruske vojske nadzorujejo vsa stanovanjska območja v mestu.

Po navedbah predstavnika ameriškega obrambnega ministrstva, ki ga navaja časnik Washington Post, bi lahko Rusija v nekaj tednih vzpostavila nadzor nad celotno regijo Lugansk. Mesti Severodoneck in Lisičansk bi lahko padli že v enem tednu, je po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa še dejal omenjeni vir. Dodal je, da ruska vojska za napredovanje plačuje veliko ceno v smislu mrtvih in ranjenih vojakov.

Ukrajinska vojska pa je danes sporočila, da se ruski napadi nadaljujejo tudi na območju Slovjanska v doneški regiji. Kot so navedli, ruske sile iz zraka napadajo tudi civilno infrastrukturo. V soboto zvečer so ruske sile napadle tudi mesto Čorkiv na zahodu Ukrajine, pri čemer je bilo ranjenih 22 ljudi, tudi civilisti, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočil guverner regije Volodimir Truš. Pojasnil je, da so na mesto nekaj pred 20. uro zvečer padle štiri ruske rakete, ki so prišle iz smeri Črnega morja.

Tiskovni predstavnik ruskega obrambnega ministrstva Igor Konašenkov je v zvezi z napadom danes dejal, da so ruske sile napadle skladišče orožja v bližini mesta Čorkiv, pri čemer so po njegovih trditvah uničili večjo količino protiraketnih in protiletalskih sistemov ter topniškega arzenala. Dejal je, da je šlo za orožje, ki so ga Ukrajini dobavile ZDA in evropske zaveznice.