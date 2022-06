V skupnem seštevku to pomeni, da je aktualni svetovni prvak Verstappen še povišal prednost pred tekmeci. Na vrhu razpredelnice ima zdaj 150 točk, Perez je skočil na drugo mesto s 129, Leclerc pa je zdaj tretji in ostaja pri 116. Russell je četrti, zbral pa je 99 točk. Verstappen je z današnjim uspehom postal še šesti različni zmagovalec na prav toliko dirkah v Bakuju. Konec tedna pa se za 24-letnega Nizozemca ni začel najbolje, saj je bil v kvalifikacijah šele tretji.

Leclerc je bil v soboto razred zase na ulični stezi v azerbajdžanski prestolnici, medtem ko je Verstappen adute skrival za dirko. Na začetku te je Leclerca že v prvem ovinku prehitel Perez, Monačan pa nato ni uspel ogroziti Mehičana na vrhu, tesno pa mu je sledil svetovni prvak. Ferrari je prvi udarec doživel v devetem krogu, ko je zaradi tehničnih težav odstopil Španec Carlos Sainz mlajši, takrat četrti na dirki. Virtualni varnostni avto pa je izkoristil Leclerc, odšel v bokse in nato po postankih Red Bullov pristal na vrhu.

Veselje pa ni trajalo dolgo, saj je Leclerc v 21. krogu odstopil po odpovedi motorja. Še pred tem so v moštvu Red Bulla taktično ukazali Perezu, naj predse spusti Verstappna, ki je imel manj težav z obrabo gum, po odstopu svojega najtesnejšega tekmeca v boju za naslov pa je le še mirno dirkal na poti do letošnje pete, skupno pa že 25. zmage v karieri.

"Seveda ne moreš nadoknaditi tistega, kar se je zgodilo lani," je na nesrečo ob koncu dirke pred 12 meseci, ko je iz rok izpustil zmago, spomnil Verstappen. "Ampak danes smo imeli res izjemen ritem, obenem pa smo lahko še varčevali z obrabo gum ter se borili za zmago. Seveda je vedno prisotne nekaj sreče, sploh zaradi odstopa obeh Ferrarijev, toda imeli smo hiter bolid, tako da bi lahko nadoknadil zaostanek," je bil po dirki zadovoljen Verstappen.

"Na žalost smo zgrešili priložnost za postanek med virtualnim varnostnim avtomobilom, saj je prišlo do šuma v komunikaciji. Nato je bilo že prepozno, da bi ostali v vodstvu. Obenem sem imel nekaj težav s srednjo trdoto gum, saj je bila obraba prevelika. Moramo ugotoviti, zakaj je temu tako. Mislim, da je bila prava odločitev, da so nama sporočilo, da zamenjava mesti, tukaj nikoli ne veš, kaj se lahko zgodi," pa je pristavil Perez, ki je nedavno še za dve sezoni podaljšal pogodbo z Red Bullom.

V boju za obema najhitrejšima je Ferrarijeve težave najbolje izkoristil Mercedes, ki je zabeležil tretje in četrto mesto. Russell je znova končal pred sedemkratnim svetovnim prvakom in rojakom Lewisom Hamiltonom, ki je po dirki tožil nad bolečinami v hrbtu, zaradi česar se je komajda izvlekel iz bolida.

"Na koncu moraš biti na pravem mestu, da pobereš ostanke. Še enkrat se moram zahvaliti fantom v tovarni, da so pripravili dober dirkalnik. Vemo, da letos ni enostavno priti do cilja z vsemi težavami zaradi poskakovanja," pa je po dirki prav o težavi s t. i. delfinjenjem spregovoril Russell.

Do točk so prišli še peti Francoz Pierre Gasly (AlphaTauri), šesti Nemec Sebastian Vettel (Aston Martin), sedmi Španec Fernando Alonso (Alpine), osmo in deveto mesto sta zasedla dirkača McLarna, Avstralec Daniel Ricciardo in Britanec Lando Norris, točko pa je z desetim mestom ujel še Francoz Esteban Ocon (Alpine). Naslednja dirka v SP bo prihodnji konec tedna v Montrealu za veliko nagrado Kanade.