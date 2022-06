Druga junijska nedelja je bila tradicionalno rezervirana za glavni del maratona Franja. Tokratna 41. izdaja je v primerjavi z lanskim letom in takratnimi omejitvami zaradi pandemije novega koronavirusa tokrat spet postregla z večjim številom prijavljenih tekmovalcev, zmage pa se je vnovič veselil Hoogerland.

Nekdanji lastnik pikčaste majice na dirki po Franciji in zmagovalec treh preizkušenj v poklicnem kolesarstvu je za 156 km dolgo traso v Ljubljani in okolici porabil 3:37:28 sekunde, v razburljivem zaključku oziroma sprintu pa je bil premočan za tri italijanske tekmece v ubežni skupini štirih kolesarjev.

Drugo mesto je pripadlo Luci Chiesi, tretji je bil Ettore Carlini. Četrti je bil Francesco Bongiorno. Še en Italijan, Christian Dallago je na petem mestu kot prvi od preostalih kolesarjev v cilju zaostal 52 sekund.

Najboljši Slovenec je ciljno črto na Ameriški cesti prečkal kot deveti. Tokrat je ta čast pripadla Tadeju Sedarju. Za njim je ciljno črto kot deseti prepeljal Matic Grošelj. Med najboljšimi 20 kolesarji so bili še trije Slovenci, in sicer Tevž Gorjanc na 12., Aleš Hren na 13. in Mitja Mesarič na 16. mestu. Nekdanji smučarski skakalec Robert Kranjec je bil 28., za zmagovalcem Hoogerlandom pa je zaostal 3:54 minute.

Pri ženskah je zmagala Laura Šimenc. V cilj je pripeljala s časom 3:50:17 in tako tretjič zmagala na Franji po letih 2017 in 2020. Druga je bila Maria Elena Palmisano, tretja pa Madžarka Adrienn Szabo. Med deset so bile še štiri Slovenke, in sicer Petra Pasar na petem, Ema Pirš na šestem, Matejka Meško na osmem in Špela Škrajnar na desetem.

Glavni del današnjega dogajanja se je začel ob 9. uri s startom klasičnega maratona, ki ima dolgo tradicijo v Sloveniji in je del svetovne serije maratonov pod okriljem Mednarodne kolesarske zveze. Svetovno amatersko prvenstvo bo letos v Trentinu med 15. in 18. septembrom.

Ob 10.40 pa so se na pot pognali tekmovalci na mali Franji. Slavil je Gašper Berlot, nekdanji smučarski kombinatorec, ki je bil najboljši v skupinskem sprintu. Drugi je bil Matic Plaznik, Aleš Tadej pa tretji. Ženski mali maraton je pripadel Italijanki Antonelli Incristi, druga je bila njena rojakinja Michela Bergozza, tretja pa najboljša Slovenka Lina Čepak.

Dvodnevni kolesarski praznik se je sicer v soboto začel z Barjanko (72 km), družinskim maratonom in otroškim kolesarskim izzivom. Na vse tri sobotne preizkušnje se je prijavilo okoli 2100 kolesarjev. Danes je bilo teh na velikem in malem maratonu okoli 2600.