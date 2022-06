Odločitev SAB o združitvi z Gibanjem Svoboda bo predvidoma znana do konca tedna, potem se bo z odločitvijo obeh strank, tudi LMŠ, seznanil še kongres stranke Gibanje Svoboda.

Ugiba se, da naj bi po združitvi predsednici SAB Alenki Bratušek in predsedniku LMŠ Marjanu Šarcu pripadlo podpredsedniško mesto v Gibanju Svoboda, a tega Bratuškova prejšnji teden ni ne zanikala ne potrdila. Kot je dejala za STA, se o njunih vlogah v novi stranki pogovarjajo, a ni "še nič dorečenega". Kot ključno ob tem ocenjuje, da naredijo stranko, "ki bo Slovenijo dolgoročno lahko peljala po pravi poti".

Šarec pa je prejšnji teden v izjavi za medije poudaril, da so stranke dobro sodelovale že v času volilne kampanje pred aprilskimi državnozborskimi volitvami, združevanje strank pa dojema kot "naravno pot".

Izvršna odbora LMŠ in SAB sta v začetku maja sprejela sklep, s katerim sta svetu stranke predlagala, da podpre predlog Gibanja Svoboda za združevanje socialno-liberalnih strank in pooblasti predsednike strank za podpis ustreznih dokumentov za začetek postopka. V SAB so ob tem za vodenje postopkov pooblastili generalnega sekretarja stranke Jerneja Pavliča, v LMŠ pa Braneta Golubovića, ki bo najverjetneje postal generalni sekretar Gibanja Svoboda.

V Golobovi vladi je Šarec prevzel vodenje obrambnega ministrstva, Bratuškova pa je za zdaj državna sekretarka na ministrstvu za infrastrukturo. Vodenje slednjega bo Bratuškova prevzela po razširitvi vlade z zakonom o vladi.