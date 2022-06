Klasični avtodomi jim zaradi okrnjene okretnosti ne ustrezajo najbolj, zato so dolgo iskali idealno vozilo za svoje dogodivščine, ki so ga pred nekaj leti med potepanjem po ZDA našli v obliki bivalnega kombija na osnovi mercedesovega sprinterja. V Evropi so takšni okretni in hobijem prilagojeni bivalni kombiji z vsekolesnim pogonom redko na voljo in Alešu se je utrnila ideja, da bi ga preprosto izdelal sam. Z Majo sta nekaj časa premlevala in porodila se jima je ideja, da lahko iz tega ustvarita poslovno zgodbo, saj zagotovo niso edina družina, ki bi ji ustrezalo prav takšno vozilo. Januarja lani sta ustanovila podjetje 4bart4, kar v kleni koroščini seveda pomeni 4krat4. Kmalu zatem je Aleš pustil svojo službo in zavihal druge rokave ter začel uresničevati svojo sanjsko idejo.

Za osnovo je izbral Mercedesov kombi sprinter s štirikolesnim pogonom, ki omogoča potovanje tudi do težje dostopnih kotičkov narave ali zasneženih vrhov. Takšen kombi je obenem precej krajši in ožji od običajnih avtodomov, kar omogoča tudi potepanje po mestnih okoljih. Skratka, cilj je bil izdelati bivalni kombi, s katerim se lahko kadar koli podaš tako na turno smučanje kot v skrite zalive ob morju in seveda povsod vmes. V vozilu, ki zadosti vsem družinskim počitniškim potrebam, mora biti zato dovolj prostora za štiri kolesa, smuči, desko za surfanje in drugo športno opremo. Posebna pozornost je namenjena tudi udobju in varnosti na poti, saj se je pomembno zavedati, da si na potovanjih pač veliko časa na poti. Prepričali smo se lahko, da je predelava prvega prototipa docela uspela: zelo premišljeno in bogato opremljen bivalni kombi, namenjen štirim osebam (in še psu), ni bistveno daljši od večjega avtomobila, hkrati pa je dovolj visok, da je v njem mogoče normalno stati. Velik test je vozilo uspešno prestalo že lani poleti, ko so se z njim odpravili na tritedensko potovanje, nato so ga še nekoliko dodelali in seveda pridno testirali in dandanes je že na voljo za izposojo.

Predelave prototipa se Šteharnik seveda ni lotil povsem sam. Kot kleni Korošec je k sodelovanju povabil izključno koroške strokovnjake z različnih področij, ki so se izjemno odrezali pri oblazinjenju, izdelavi kovinskih konstrukcij, mizarskih delih, instalacijah, lakiranju in še marsičem. V vrhunski izdelek so tako vgrajeni le najboljši materiali in oprema ter zelo inovativne rešitve za shranjevanje vse mogoče športne opreme. Kombi je med drugim samooskrben in omogoča večdnevno neodvisno bivanje.

Za zelo privlačen izdelek se je pokazalo precej zanimanja, tako že nastaja nov bivalni kombi, namenjen za prodajo, ki bo vključeval vse znanje, dodatno opremo in sisteme, ki sta jih razvila tudi na podlagi uporabniških izkušenj. Letos Aleš in Maja načrtujeta izdelavo dveh bivalnih kombijev, nato pa največ tri na leto. Vizija je, da skupaj z naročniki izdelajo bivalni kombi, individualno prilagojen potrebam aktivnih pustolovcev s ciljem skupaj razviti popolnega partnerja za neskončne dogodivščine. Ob tem trdita, da se podjetništva pravzaprav nista lotila le zaradi dobička, ampak predvsem zaradi želje, da ustvarita nekaj zase, ob tem pa še za druge s podobnim življenjskim slogom, ki bi radi z bivalnim kombijem dosegli tudi kraje, kamor brez pogona na vsa štiri kolesa ni mogoče priti. Ob tem še zdaleč ni nepomembno dejstvo, da sta lani od Mrežnega podjetniškega inkubatorja Koroška prejela nagrado za najboljšo podjetniško idejo v letu 2021.

Vsa ta zgodba ima, kot smo že omenili, izjemen družinski značaj. Sinova rada pomagata očetu Alešu pri montaži, Maji gre od rok trženje. Njihovo zgodbo o uresničenih sanjah o idealnem vozilu za najboljše pustolovščine si lahko ogledate na spletni strani4bart4.com, kjer najdete vse potrebne informacije tako za najem kot naročilo svojega lastnega bivalnika, pri čemer Maja in Aleš poudarjata, da nočeta prodajati le zmogljivega bivalnega kombija, ampak tudi občutek neskončnih doživetij, ki jih ta omogoča.