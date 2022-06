Udeleženci dogodka v Ljubljani so se sprehodili od Metelkove ulice do Kongresnega trga. "Mavrični glas je pripomogel k temu, da smo se v rekordnem številu udeležile volitev in vplivale na njihov izid. Mavrični glas je dokaz, da spremembe lahko dosežemo," je v nagovoru spomnila Katja Štefanec iz Društva Parada ponosa. Vladi je sporočila: "Zahtevamo, da se vaše predvolilne obljube in naklonjenost pokažejo v praksi!"

Udeležence sta nagovorila ljubljanski župan Zoran Janković in državni sekretar na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Simon Maljevac, ki je ocenil, da mavričnost ne pomeni prav dosti, če mavrica kot simbol za raznolikost in spoštovanje človekovih pravic za vse ne postane aktivni del naše politike. "Čas je, da naše lepe besede o tem, da nihče ne sme biti spregledan, uresničimo," je dejal.

Nagovore sta imela še predstavnika Beograd Pride Filip Vulović in Lambda Warsaw Krzysztof Kliszczynski, današnjega dogodka pa so se med drugim udeležili minister za delo Luka Mesec, pravosodna ministrica Dominika Švarc Pipan, ministrica za kulturo Asta Vrečko in evropski poslanec Milan Brglez, so sporočili organizatorji.

Ob tem so na ministrstvu za notranje zadeve zapisali, da "v sodobni in vključujoči družbi ni prostora za diskriminacijo, zasmehovanje ali ustrahovanje". Dodali so, da je v ustavi jasno zapisano, da je Slovenija država vseh državljank in državljanov. "Različnost namreč družbe ne siromaši, ampak jo bogati, plemeniti in osmišlja," so poudarili in napovedali, da bo policija danes poskrbela za varnost vseh udeležencev.

Letošnje geslo festivala je bilo Čas je mavrični glas, saj je bil zaznamovan z mobilizacijo "mavričnih volivk in volivcev" in oblikovanjem političnih zahtev in potreb LGBTQ+ skupnosti v odnosu do nove vlade. "Parada ponosa je navdahnjena z močjo civilne družbe, vidnimi spremembami politike, aktivno solidarnostjo ter z motivacijo naše skupnosti, da soustvarja boljšo prihodnost," so podčrtali v Društvu Parada ponosa.

Na festivalu so naslavljali povezovanje lokalnih LGBTIQ+ skupnosti in potrebe LGBTIQ+ oseb iz ruralnega okolja ter vpliv lokalnih in nacionalnih volitev na njihove pravice. V ospredju so bili so med drugim tudi solidarnost do LGBTIQ+ begunk in beguncev iz Ukrajine, stanovanjska izključenost oseb LGBTIQ+ in svoboda izražanja.

V znak podpore skupnosti LGBTIQ+ je pred ministrstvom za kulturo v juniju izobešena mavrična zastava. Mavrično zastavo so izobesili tudi na ministrstvu za zunanje zadeve in na ministrstvu za gospodarstvo. Eden večjih dogodkov festivala je bila Koroška parada ponosa.