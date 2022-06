Najboljša na preskoku oziroma najbolj zanesljiva pri izvedbi je bila Bolgarka Valentina Georgijeva s povprečjem 13,616 točke.

Belakova, ki je nastopila na svoji komaj tretji tekmi po porodu, je v kvalifikacijah prejela 13,733 točke, tokrat pa je imela v finalu nekaj težav pri prvem skoku in je prejela nižjo oceno za izvedbo. Kysselefova pa je bila tretja že v kvalifikacijah.

Belakova je po tekmi priznala, da je malo razočarana. Ne zato, ker ni zmagala, temveč zato, ker se ji prvi skok ni dobro posrečil. "Malo sem razočarana, ker nisem tekmovala tako, kot znam. Na ogrevanju tik pred tekmo sem oba skoka naredila super, na tekmi pa potem ni bilo tako super. Ampak to je gimnastika, napake se dogajajo," je za STA iz Osijeka sporočila 28-letna telovadka, ki je nastopila šele na treh večjih tekmah po rojstvu sina in od tega dvakrat stala na zmagovalnem odru.

"Če pogledam, kakšna je moja pot do vrnitve, sem seveda s srebrno kolajno zadovoljna. Ampak jaz od sebe vedno zahtevam več. Na treningih tudi pripravljam še težji skok, pa se tu še nisem opogumila, da bi ga prikazala. Bomo videli, kako mi bo šlo. Dokler ne bom prepričana vase, tega ne bom skočila," je še povedala Belakova, ki se je ozrla tudi proti prihodnjemu tednu, ko jo čaka svetovni pokal pred domačimi navijači v Kopru.

Vendar ima Belakova, kot pravi, skrbi glede naslednje tekme, saj telovadce čaka orodje drugega proizvajalca kot vsa leta doslej. "Že zdaj me skrbi, kaj bo v Kopru. Doslej smo imeli vedno orodje Spieth, zdaj pa nas kljub našim opozorilom, da nam to res ne odgovarja, tam čaka Gymnova. Ne vem, zakaj so se odločili za novega proizvajalca, čeprav vedo, da tekmovalci pri nas tega orodja ne maramo. Tako da imam že zdaj malo treme zaradi tega in ne grem s takšnim veseljem na domačo tekmo, kot sem šla prejšnja leta."

In če je bila Belakova po tekmi malo razočarana, pa je Kysselefova povedala, da je danes "najsrečnejša oseba na svetu". "Jaz sem najbolj srečna na svetu," je v smehu po tekmi za STA povedala 29-letna telovadka, ki je oba skoka izpeljala zanesljivo in brez večjih napak.

"V ozadju je bilo toliko različnih okoliščin, da je bilo tretje mesto zame danes moj maksimalni domet. In tudi oba skoka sem izvedla boljše, kot sta mi uspela večkrat v preteklosti, sploh glede doskokov. Resda sem bila tretja tudi v kvalifikacijah, vendar sem točno vedela, da so bila za menoj dekleta, ki so se jim nastopi malo ponesrečili. Danes sem dobro tekmovala in na koncu osvojila to bronasto kolajno, ki sem si jo tudi noro želela," je bila po nastopu vesela Kysselefova, ki je zaradi bolečin v kolenu kolebala, ali naj sploh gre na tekmo v Osijeku ali ne.

"K sreči trener (Andrej Mavrič, op. STA) bolj verjame vame, kot jaz sama vase," je dodala izkušena slovenska reprezentantka, ki je dejstvo, da bo prihodnji teden v Kopru drugačno orodje kot ji odgovarja, ne gane zelo.

"Predvsem bom morala pametno in previdno trenirati do Kopra, da se vnetje v kolenu ne poslabša. Res je, da bo tam drugo orodje, ki je še trše, kar bo zame svojevrsten izziv, vendar sem na to pripravljena. Sem močna tekmovalka, profesionalka, stisnila bom zobe in upam, da bom lahko dobro nastopila tudi pred domačimi navijači," je še dejala Kysselefova.

Obe izkušeni slovenski telovadki sta bili edini današnji finalistki, v nedeljo se bo med najboljšo osmerico na gredi predstavila še Lucija Hribar.

Osijek je obenem ogrevanje za prihodnji teden, ko se bodo najboljši telovadci sveta zbrali na svetovnem pokalu v Kopru.