Poziv k protestom, ki so bili hkrati načrtovani na več sto lokacijah, sta spodbudila dva strelska pohoda, ki sta se zgodila v zadnjem mesecu - prvi v teksaški osnovni šoli, kjer je bilo ubitih 19 otrok in dva učitelja, v drugem pokolu v supermarketu v Buffalu pa je napadalec ubil 10 ljudi. Toda problem nasilja z orožjem presega zgolj odmevne množične poboje. Po podatkih arhiva Gun Violence Archive je bilo letos v ZDA zaradi uporabe strelnega orožja ubitih že več kot 19.300 ljudi, več kot polovica teh smrti pa je posledica samomora. »Po neštetih množičnih streljanjih in primerih nasilja z orožjem v naših skupnostih je čas, da se vrnemo na ulice,« je na svoji spletni strani zapisala skupina Marš za naša življenja, ki organizira demonstracije.

Skupino Marš za naša življenja so ustanovile preživele žrtve streljanja na srednji šoli v Parklandu na Floridi februarja 2018. Marca istega leta so nato organizirali protestni shod, ki je v prestolnico ZDA privabil več sto tisoč ljudi. »Ljudem, ki nameravajo ubijati, moramo bodisi preprečiti, da bi prišli do orožja, ali pa že v osnovi preprečiti njihov namen, da bi ubijali,« je dejal David Hogg, ustanovitelj in član upravnega odbora organizacije, ki je prebivalce ZDA pozval k udeležbi na današnjih množičnih protestih. Skupina Marš za naša življenja je na spletni strani objavila, da glavni protestni shod poteka v središču prestolnice Washington, poleg tega pa naj bi se protesti odvili še na več sto drugih lokacijah po celotnih ZDA.