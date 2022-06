Ženski tekaški praznik je poskrbel, da je park Tivoli zaživel v vijoličnih barvah in prekipeval od ženske energije. Za dinamično dogajanje na osrednjem odru sta od jutranjih ur skrbela povezovalca Klemen Bunderla in Klemen Bučan, za glasbeno spremljavo pa Čuki, ki so podporniki dm teka za ženske že vrsto let. Kot pravijo sami, se povabilu vedno znova radi odzovejo, saj jih navdušujeta pozitivna energija in predanost udeleženk teku.

Prvič tudi moški tekači

Že 16. dm teka za ženske se je udeležilo kar 8000 tekačic in tekačev. Letošnja novost je bil trail tek – gre za kategorijo razgibanega teka, na katerem so vzdržljivost, nepredvidljivost in povišan adrenalin glavne značilnosti. V okviru dm teka za ženske pa so tekačice ponovno lahko izbirale med krajšo, 5-kilometrsko progo in daljšo, 10-kilometrsko. Po dveletnem premoru so organizatorji ponovno lahko izvedli tudi zajtrk, skupinsko ogrevanje, pogostitev v prireditvenem šotoru in Oskarjev tek.

Tokrat poleg Čukov na odru tudi Nina Pušlar

Prešerno dogajanje se je letos prvič prevesilo tudi v popoldan, saj je piko na i letošnjemu dm teku za ženske postavila ljubljenka občinstva Nina Pušlar. Nina je v preteklosti na dm teku že aktivno sodelovala kot tekačica, letos pa je traso zamenjala za oder in poskrbela, da so v Tivoliju odmevale njene največje uspešnice: »Leta 2015 sem na dm teku pretekla 10-kilometrsko progo in spominjam se, da je na dogodku kar brbotalo od neusahljive ženske energije in tekaškega zanosa! Biti del tega tekaškega praznika je zagotovo edinstvena izkušnja in zelo sem vesela, da mi je letos pripadla čast, da tem neustrašnim tekačicam in tekačem po koncu teka tudi zapojem,« je svoje navdušenje strnila Nina.

»Čudovito vreme in dokončna sprostitev ukrepov sta poskrbela, da smo letošnji dm tek končno lahko ponovno izpeljali v takšni obliki kot pred pandemijo. A ne samo to. Tokrat smo ga še izboljšali, saj smo mu dodali novo zvrst teka, tako da so se ženskam lahko na trail progi pridružili tudi moški. Veseli smo, da je dm tek ponovno zaživel in zasijal v polnem sijaju ter dokazal, da se z razlogom uvršča med tekaške praznike, kjer ljubiteljice teka, in sedaj tudi ljubitelji, preprosto ne smejo manjkati,« je povedala Anja Lesar, predstavnica dm drogerie markt Slovenija.

Že 16. dm tek za ženske je še enkrat znova dokazal, da z razlogom ne manjka na nobenem koledarju tekaških dogodkov predanih tekačic. Zagotovo se bo v prihodnje znašel tudi na agendi marsikaterega tekača. A bolj kot bitka z minutami in sekundami so pomembni druženje, pozitivna energija in volja do aktivnega preživljanja časa, ki dm teku že leta dajejo prepoznaven pečat.