Na 134,8 km dolgi etapi med Saint-Chaffreyjuem in Vaujanyjem, kjer so se kolesarji povzpeli tudi na "stara znanca" s Toura, Col du Galibier (2642 m) in Col de la Croix de Fer (2067 m), je prvi favorit 32-letni Roglič izkoristil priložnost in se dan pred koncem utrdil na vrhu.

Belgijec Wout van Aert, prav tako član Jumbo Visme, ki je dobil dve etapi in rumeno majico vodilnega nosil vse od prve etape, danes na težkih vzponih s skupaj 3800 metri višinske razlike ni bil konkurenčen najboljšim in je močno zaostal.

Zmagovalec etape Verona pa se je danes izkazal za zelo trdoživega kolesarja. Dolgo je vozil v ubežni skupini in do zaključnega petkilometrskega vzpona dirkal skupaj s Francozom Kennyjem Elissondom, ki pa ni zdržal ostrega tempa.

Na zadnjem vzponu je nato napadel še Roglič, morda malo prepozno. Otresel se je sicer tekmecev, z vsakim vrtljajem pedala manjšal razliko do Španca, ki pa mu je uspelo v cilju vendarle rešiti nekaj prednosti.

Dirka se bo končala v nedeljo s 138,4 km dolgo etapo med Saint Alban Leyssejem in gorskim ciljem na Plateau de Solaisonu. V skupnem seštevku ima Roglič, trikratni zmagovalec Vuelte, 44 sekund prednosti pred Vingegaardom, dodatnih 40 sekund na tretjem mestu zaostaja Avstralec Ben O'Connor.

Zato pa je na današnji etapi manjkal štirikratni zmagovalec Toura, Chris Froome. Sedemintridesetletni Britanec je zaradi lažje bolezni manjkal že na startu. »Razočaran sem, a tukaj sem pokazal lep napredek in v tem pomembnem obdobju v sezoni ne želim tvegati. Zjutraj nisem bil 100-odstoten, zato sem nastop odpovedal,« je v zvezi z odpovedjo povedal Froome.

Tudi Froome je z mislimi že pri letošnjem Touru. Številni kolesarji pa se prav z dirko Criterium du Dauphine pripravljajo na tradicionalno francosko pentljo, ki bo letos doživela že 109. izvedbo. Začela se bo 1. julija v Koebenhavnu na Danskem.