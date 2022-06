Do nesreče je prišlo v petek zvečer na poti od letališča do hotela v Tbilisiju, pri čemer je nogometaš bolgarskega Boteva iz Plovdiva utrpel počeno lobanjo. Nemudoma so ga operirali, medtem ko ostali nogometaši niso poškodovani, so sporočili iz bolgarske nogometne zveze.

Devetindvajsetletni Nedelev bo po informacijah krovne nogometne zveze (BFS) še nekaj časa ostal v bolnišnici, gruzijska tiskovna agencija pa je zapisala, da vzrok nesreče na sicer spolzkem cestišču že preiskujejo.

Danes popoldne je BFS sporočila, da je Nedelev poseg uspešno prestal, ostaja pa pod skupnim zdravniškim nadzorom tamkajšnjih zdravnikov in zdravstvenega osebja bolgarske izbrane vrste. Obenem so se Bolgari zahvalili vsem, ki so ob nesreči pomagali, še posebej veleposlaništvoma obeh držav ter gruzijski nogometni zvezi.