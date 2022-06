Tchouameni je v zadnji dve leti in pol igral za Monaco, kamor je prišel iz matičnega Bordeauxa. Po poročanju španskih in francoskih medijev sta se Monaco in Real dogovorila za odškodnino v vrednosti 80 milijonov evrov, ta pa bi lahko z bonusi narasla tudi do 100 milijonov evrov.

Dvaindvajsetletnik je za Monaco odigral 95 tekem ter se osemkrat vpisal med strelce, sedemkrat pa med podajalce. Za Bordeaux je pred tem zbral 37 nastopov. Devet nastopov je obrambno naravnani vezist odigral tudi v dresu francoske reprezentance, za galske peteline je debitiral 1. septembra lani.

S predstavami v francoskem prvenstvu, v katerem je Monaco osvojil tretje mesto in si zagotovil nastop v ligi prvakov, je Tchouameni navdušil vodstvo Reala, po poročanju francoskih medijev pa je zanimanje zanj pokazal tudi Paris Saint-Germain. Predstavitev Francoza bo v torek, 14. junija, so še zapisali na spletni strani.