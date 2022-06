Bobnar večkrat nagrajene skupine je umrl marca v starosti 50 let. Našli so ga mrtvega v hotelu v Bogoti tik pred načrtovanim koncertom.

Preliminarni toksikološki testi so po pisanju AFP pokazali, da je imel v svojem telesu droge, vključno z opioidi, vendar kolumbijski preiskovalci niso navedli, ali je bilo to vzrok njegove smrti.

Hawkins je v enem kritiško najbolj priznanih rock bendov slovel po svoji odrski karizmi in ritmih iz klasičnega rocka, za katere je nekoč dejal, da so ga navdihnile legende, kot sta Phil Collins in član Queenov Roger Taylor.

Foo Fighters so lani praznovali 25. obletnico, vendar so turnejo zaradi pandemije covida-19 odložili. Nazadnje so izdali filmsko »rock and roll grozljivko« Studio 666.