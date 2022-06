V slovenskih skladiščih je na zalogi 959.370 odmerkov cepiva podjetja Pfizer in 225.100 odmerkov cepiva istega podjetja, ki je prilagojeno za otroke, stare od pet do 11 let, so za STA sporočili z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Na zalogi je tudi 362.900 odmerkov cepiva podjetja Moderna, 81.100 odmerkov podjetja Novavax in 78.650 odmerkov cepiva Janssen.

Prvim odmerkom cepiv proti covidu-19 rok uporabe poteče 1. oktobra. Takrat bo preteklo 14.628 odmerkov cepiva Pfizerja, 129.100 odmerkov cepiva Pfizerja za otroke, 307.900 odmerkov cepiva Moderne in 81.100 odmerkov cepiva Novavaxa.

Z velikimi zalogami cepiv proti covidu-19 se soočajo tudi številne druge države članice EU. Deset članic je zato pozvalo Evropsko komisijo k spremembi pogodb o dobavi cepiv proti covidu-19. V pismu, ki ga je podpisala tudi Slovenija, med drugim opozarjajo na problem presežkov cepiva in potrebo po boljšem upravljanju z javnimi sredstvi.

Po prepričanju podpisnic pisma, ki ga je pridobila tudi STA, bi morale biti pogodbe s proizvajalci cepiv prekinjene, če niso več potrebne z zdravstvenega in epidemiološkega vidika. Menijo tudi, da bi moralo biti mogoče zmanjšati število naročenih odmerkov cepiva, tako da bolje odražajo povpraševanje po cepivu.

Neukrepanje komisije bo po njihovem prepričanju vodilo v slabo upravljanje javnih sredstev in posledično nezaupanje državljanov EU, so opozorili v pismu, ki ga je v imenu Slovenije podpisal novi minister za zdravje Danijel Bešič Loredan.

Kot so za STA sporočili z ministrstva za zdravje, je Slovenija že 29. marca na srečanju ministrov za zdravje EU opozorila, da določene količine cepiv proti covidu-19 ostajajo neuporabljene, zaloge pa se v državah EU večajo.

»Vodja delegacije, bivši minister Janez Poklukar, je ob srečanju tudi apeliral na Evropsko komisijo, da bi se morala hitreje odzivati na aktualne razmere, skladno s tem pa tudi prilagajati pogodbene obveznosti, ki jih ima s proizvajalci cepiv proti covidu-19,« so poudarili.

Skupno pismo, ki je nastalo na podlagi poljske iniciative, na ministrstvu tako vidijo kot eno izmed orodij za opozarjanje na trenutno stanje.

Po podatkih NIJZ je z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 v Sloveniji cepljenih 1.265.620 ljudi, z vsemi odmerki pa 1.221.903.