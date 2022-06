Začetki projekta sicer segajo v 2005, obdobje pa so zaznamovale najprej težave pri pridobivanju zemljišč in nato zapleti pri pridobivanju gradbenih dovoljenj (postopek so morali ponoviti trikrat), finančna kriza pred desetletjem in tudi neuspešen poskus prodaje projekta drugemu investitorju.

Gradnja se je po vseh teh težavah začela leta 2018. Septembra 2020 so v investitorju na novinarski predstavitvi zaključek gradnje prestižnega objekta napovedovali za konec 2021, stanovanja, katerih cena presega tudi milijon evrov, pa naj bi bila vseljiva letos spomladi.

Letos v tem času naj bi zaživel tudi hotel, katerega lastnica je družba Brtprule. Ta bo hotelski del v upravljanje dala španski verigi Barcelo Hotel Group, ki je lani že potrdila vzorčno sobo. Hotel s 151 sobami naj bi imel znamko Occidental Hotels & Resorts in bo predvidoma štirizvezdični poslovni hotel.

A pogled na gradbišče v središču mesta ob Slovenski cesti razkrije, da je zunanjost stavbe v pretežni meri zaključena, še precej dela pa je pri dokončanju notranjosti objekta. Prav tako je v zadnjem času gradbišče, ki ovira promet na glavni prometnici skozi središče prestolnice, v veliki meri samevalo.

Podražitve naj ne bi bistveno presegle finančnih okvirov

V Šumijevem kvartu so na vprašanje STA, če so razlog za zamude trenutne napete razmere na trgu materialov ter v gradbenem sektorju, odgovorili, da dela na projektu potekajo, se pa globalne razmere na trgu seveda deloma odražajo tudi pri napredovanju gradnje.

Trenutne razmere na trgu materialov in surovin, kjer cene močno naraščajo, ter težave z razpoložljivostjo izvajalcev in delavcev v gradbeništvu sicer v zadnjih mesecih po opozorilih poznavalcev predstavljajo vse večje tveganje za gradbene projekte, tako javno kot zasebne komercialne.

Kljub trenutno nespodbudni podobi gradbišča v investitorju napovedujejo, da bodo prva stanovanja predana jeseni. Trgovsko poslovni del v objektu se bo medtem odpiral fazno glede na dokončanje prostorov s strani bodočih najemnikov.

Odprtje hotelskega dela se medtem zamika za eno leto, na prihodnjo pomlad, so za STA povedali v družbi Brtprule.

Na vprašanje, če zaradi močnega dviga cen v gradbeništvu trenutna ocenjena končna vrednost projekta močno odstopa od prvotne številke okoli 61 milijonov evro, so v Šumijevem kvartu navedli, da do določenih podražitev prihaja, a to bistveno ne presega predvidenih finančnih okvirov.