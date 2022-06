Prometno-informacijski center voznikom osebnih vozil na primorski avtocesti priporoča pot skozi Ljubljano po lokalnih cestah ali čez Horjul do Vrhnike. Opozarja pa, da so dopoldne na tem območju možne kratkotrajne zapore avtocestnih priključkov zaradi kolesarske prireditve Maraton Franja.

Na podravski avtocesti je pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški zastoj dolg tri kilometre.

Na štajerski avtocesti je pred Šentjakobom proti Celju zastoj zaradi delovne zapore dolg 1,5 kilometra. Na štajerski avtocesti pešec ovira promet pred počivališčem Tepanje proti Ljubljani.

Pred predorom Karavanke proti Sloveniji pa občasno kratkotrajno zapirajo zaradi varnosti predor.

Čakalne dobe so na mejnih prehodih Gruškovje, Starod, Sečovlje, Jelšane in Dragonja. Za izstop iz države na njih osebna vozila čakajo do ene ure.