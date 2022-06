Slovenska nogometna reprezentanca je v tretjem krogu lige narodov končno osvojila prvo točko, saj je prikazala povsem drugačno predstavo kot v nedeljo na Marakani v Beogradu. Uspeh ima še dodatno težo, saj je prvič zapustila Oslo neporažena, potem ko je na prejšnjih štirih gostovanjih izgubila z 0:4 (selektor Katanec), 0:3 (Oblak), 1:2 (Stojanović) in 0:1 (Kavčič). Do remija brez golov in le z desetimi igralci je Slovenijo, potem ko je bil v 63. minuti zaradi prekrška nad Haalandom izključen Blažič, vodil pomočnik Boštjan Cesar, saj je selektor Matjaž Kek zaradi okužbe s koronavirusom v izolaciji.

Slovenija je boljšo predstavo prikazala v prvem polčasu, ko je povsem odrezala norveški stroj za doseganje golov Haalanda. V drugem delu je za remi brez golov poskrbel vratar Jan Oblak, ki je odlično predvideval akcije Norvežanov in ustavljal njihove nevarne strele. Čeprav Slovenci v drugem polčasu niso mogli dohajati ritma, ki so ga narekovali hitrejši in močnejši Norvežani, so zasluženo osvojili točko. »Energija je bila pozitivna, reakcija igralcev pa fantastična. V prvem polčasu smo igrali dobro. Vedeli smo, da bodo Norvežani v drugem polčasu šli bolj agresivno in bodo pritisnili. Tudi rdeči karton nas je nekoliko ustavil. Zadovoljen sem, kako so fantje reagirali,« je bil vidno zadovoljen Boštjan Cesar.

Cesar se je pred tekmo in po njej slišal s Kekom

Pred tekmo in po njej se je slišal z Matjažem Kekom, ki je prav tako ponosen na reakcijo igralcev. »Zame je bila to fantastična izkušnja. Fantje so pokazali pravi obraz že po tekmi s Srbijo. Plus je, da tako odreagirajo v težkih situacijah. Moramo ostati na tleh, saj je to šele začetek, in se pripraviti na naslednjo tekmo,« je dodal nekdanji kapetan Cesar, ki je tudi rekorder (101) po številu nastopov za Slovenijo. Uresničile so se napovedi, da mora Slovenija ustaviti izvir žog na Haalanda. V prvem polčasu so to Slovenci opravili z odliko, saj se je 21-letni vodja norveškega napada žoge prvič dotaknil v 17. minuti in do odmora ostal brez strela. V drugem polčasu je Haaland po predložkih prihajal do priložnosti (pet strelov), a v dvoboju največjih zvezdnikov na igrišču izgubljal z Janom Oblakom, kar je novega igralca Manchestra Cityja iz minute v minuto delalo bolj nejevoljnega in nervoznega.

Očitno so kritike navijačev in strokovne javnosti po dveh porazih, zlasti na račun predstave v Beogradu, motivirale igralce. Odziv je bil takšen, kot so pričakovali navijači, ki zdaj upajo, da to ni bila le muha enodnevnica. »Videlo se je, da fantje živijo za dober izid. Reakcije ob izbitih žogah so pokazale, da imajo veliko željo. To je tista prava energija, to je Slovenija, ki smo je vajeni, lastnost, ki nas je krasila. Kapo dol in gremo naprej,« je pojasnjeval Cesar, ki je edini stopil pred novinarje. Igralci so se zaradi kritik, ker menijo, da so bile nekatere žaljive, odločili, da ne bodo dajali izjav za medije. Izjema je bila le televizijska postaja, ki je nosilec pravic za prenos.

Če Slovenija tokrat ni prejela zadetka, ima velike težave z najpomembnejšo stvarjo v nogometu – doseganjem golov. Na petih tekmah v letošnjem letu je dosegla le dva: prvega je dosegel Bijol na prijateljski tekmi s Hrvaško v Dohi, drugega Stojanović v ligi narodov proti Srbiji v Beogradu. Oba strelca sta branilca. »Iz igre smo zadeli proti Srbiji, sicer pa gola nismo dosegli že nekaj časa. Gremo korak za korakom. Uredili smo borbenost, verjamem, da bodo fantje v napadu prišli do zadetkov. Res je, da priložnosti zapravljamo, a je pozitivno, da si jih tudi priigramo,« je optimist Cesar, ki je v Oslu stavil na navezo mladih napadalcev Šeška in Celarja, ki sta nadarjena, a priložnosti bo treba začeti izkoriščati.

Proti Srbiji brez Stojanovića in Blažiča

Slovenijo jutri zvečer ob 20.45 v Stožicah čaka s Srbijo še četrta tekma v enajstih dneh. Remi v Oslu je dober obet pred tekmo s Srbijo, ki bo sicer imela izdatno podporo s tribun. Če bi Slovenija izgubila v Oslu, bi na največjem slovenskem stadionu verjetno prevladovali navijači Srbije. »Upam na nadgradnjo. Porazi se razlikujejo med seboj. So tekme, ko trpiš in izgubiš. Izgubili smo proti Švedski, a nismo igrali slabo. To je bila prava stran reprezentance. Druga stran je bila tri dni kasneje, ko smo dobili lekcijo od Srbije. Ni se bilo lahko pobrati, a verjamem, da bomo nihanja spravili na minimum,« je končal Cesar, ki je v strokovnem štabu od marca letos. Na jutrišnji tekmi ne bo mogel računati na Stojanovića (dva rumena kartona) in Blažiča (rdeči karton). Po odsluženi kazni se v ekipo vrača Zajc.

Slovenija se je z remijem vrnila v boj za tretje mesto, ki prinaša obstanek v ligi B. Srbija je z zmago na gostovanju na Švedskem, kjer je edini gol dosegel Jović v tretji minuti sodnikovega dodatka prvega polčasa, napovedala kandidaturo za prvo mesto, saj za vodilno Norveško zaostaja za točko. »V Stožicah pričakujem poln stadion navijačev Srbije. Boljši smo in gremo po zmago. Če bomo igrali tako, kot smo drugi polčas proti Norveški in na zadnjih dveh tekmah s Slovenijo ter Švedsko, je zmaga naša,« je gostovanje v Ljubljani napovedal napadalec madridskega Reala Luka Jović, ki ima še neporavnane račune z Oblakom, saj mu je Škofjeločan na madridskem derbiju z izjemno obrambo preprečil zadetek.