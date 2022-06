Končno smo lahko gledali (kdor je pač lahko) tekmo, ki je navijaško pritegnila. Bolj kot za gole smo sicer navijali za obrambne akcije, a nič ne de, vredno ogleda je bilo vse skupaj in dalo se je it spat z boljšim občutkom. Smo pa kasneje lahko zvedeli, da igralci bojkotirajo domače novinarje, ker bi naj bilo poročanje o njihovi igri proti Srbiji žaljivo. Instagramov verjetno niso ugasnili. Zato po eni spodobno odigrani tekmi še ni verjeti v preobrat. Konec koncev smo to že videli. Da so v kakšni tekmi nakazali pravilen pristop, pa je bilo potem spet vse enako.

V nedeljo zvečer se bodo ponovno srečali s Srbijo, ki se psihološko zdi posebej zagatna ekipa. Po tekmi v Beogradu smo lahko videli, da se nemalo igralcev obeh ekip pozna. Da si imajo kaj povedati in da so v dobrih odnosih. Načeloma nič narobe, če to ne vpliva na igro, a se v primeru naših zdi, da je vplivalo in da so se tudi zato proti Norvežanom bistveno bolj "stepli" kot proti Srbom. To sicer poznamo že iz slovenske lige, kjer itak igrajo sami znanci in se zato igra relativno čisto.

V Stožicah bo moralo biti drugače. S kakšnim prekrškom več in brez zadreg in kompleksov pred Beogradom, kot centrom balkanskega dogajanja, ki mu tudi naši mladci seveda sledijo in jih nemara fascinira. Srbi na lestvici zaostajajo za točko za Norvežani, ki bodo doma proti Švedom težko izgubili. Če se hočejo povzpeti na prvo mesto, morajo loviti zmago, vendar pa jih ni pričakovati neučakane. Za razliko od prve tekme, v kateri je padlo pet golov, se jih v Stožicah pričakuje manj, pa vendar bi se tako kot v prvi tekmi zatekel v stavo, da bosta obe vendarle zadeli, za kar je na voljo stavniški koeficent 1.80. Pa Zahović bi že lahko dobil priložnost, kaj več od desetih minut.