Motokrosisti v svetovnem prvenstvu nimajo predaha. To pot se bodo pomerili že enajstič v sezoni, tokrat za VN Nemčije. Vodilni v skupnem seštevku razreda MXGP Tim Gajser v Teutschenthalu brani lansko zmago, nestrpno pa že pričakuje novo uvrstitev na zmagovalni oder.

Dozdajšnjo sezono Tima Gajserja bi lahko razdelili na obdobje pred in po virozi. Do VN Sardinije, kjer jo je staknil, je na sedmih preizkušnjah od 14 dobil 10 dirk in zmagal na šestih ter enkrat zasedel drugo mesto. Nato pa mu je, razumljivo, pripravljenost padla. Sledili so sedmo in dve četrti mesti, kar Gajserju še vedno omogoča mirnost na prvem mestu v skupnem seštevku, a si sam seveda želi boljših rezultatov. »Imam 73 točk zaloge, s čimer sem zadovoljen, še bolj pa mi je všeč, da sem znova našel hitrost na progi, s kakršno sem se vozil že na dirkah, ki so bile pred tisto na Sardiniji,« je po VN Francije povedal Tim Gajser in s tem dal vedeti, da je znova pripravljen za najboljše uvrstitve.

Na lanski dirki za VN Nemčije je Gajser na prvi vožnji končal kot tretji, nato pa na drugi povsem pokoril konkurenco. Prvič letos bo v štartni vrsti po sanirani težki poškodbi desne noge tudi Francoz Romain Febvre, ki je lani osvojil skupno drugo mesto. V konkurenci MX2 dirko z nestrpnostjo pričakuje Jan Pancar, ki je v vse boljši formi in zdi se, da ga od vrhunskega rezultata loči le še napredek pri štartih, kjer kot po pravilu izgubi največ časa in mest.