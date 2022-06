Celjski klub se bo danes uradno poslovil od sezone 2021/22, v kateri je osvojil jubilejni, 25. naslov državnih prvakov, v pokalu Slovenije je v polfinalu klonil proti kasnejšemu prvaku Gorenju, v evropski ligi pa je izpadel že v prvem krogu kvalifikacij proti danski ekipi GOG Gudme. Kot slovenskim prvakom pivovarjem pripada neposredna uvrstitev v skupinski del evropske lige, venda se je klubsko vodstvo odločilo, da zaprosi še za povabilo (wild card) - enega izmed šestih - za igranje v ligi prvakov. Na isti seji upravnega odbora pred enim tednom je klub dobil novega direktorja: dosedanjega Roka Planklja je zamenjal 38-letni Slovak Miroslav Benicky, ki bo z delom uradno začel 1. avgusta.

Vrhunec današnjega spektakla v Celju bo gostovanje slovite Barcelone, ki jo naslednji vikend čaka nastop na sklepnem turnirju najboljše četverice v ligi prvakinj v Kölnu. Katalonci bodo tam branili naslov klubskega prvaka Evrope (v lanskem finalu so premagali danski Aalborg s 36:23), v polfinalu se bodo pomerili z nemškim Kielom, drugi par pa je Veszprem - Kielce. Za Barcelono, za katero igrata tudi slovenska reprezentanta Blaž Janc in Domen Makuc, bo to zadnja pripravljalna tekma pred Kölnom. Na njej se bo od aktivnega igranja rokometa poslovil tudi legendarni kapetan David Razgor, ki je celotno kariero igral v dresu Celja Pivovarna Laško. Pred njegovo zadnjo tekmo je bilo veliko ugibanj, ali bo kariero nadaljeval v kakšnem drugem klubu ali pa bo postal pomočnik glavnega trenerja Alema Toskića - in na koncu se je zgodilo prav slednje.

»Prišel je trenutek, ko bom še zadnjič oblekel dres s številko devet. Težko bi si ob zamislil bolj zanimivo in privlačno ekipo, kot je Barcelona, za svojo zadnjo tekmo v karieri. V moji mladosti je bila trn v peti celjski ekipi, a sem jo sočasno tudi občudoval. desetletje kasneje sem imel privilegij igrati v evropski ligi prvakov in prav proti Barceloni doseči enega svojih prvih golov na začetku kariere v članski ekipi,« se spominja David Razgor. Zdaj 32-letni Celjan je za člansko ekipo Celja Pivovarne Laško igral 13 sezon, odigral 579 tekem (rekorder v novejši zgodovini kluba) in dosegel kar 1212 golov.

A zanimivo in pestro bo danes tudi pred in po tekmi pred dvorano Zlatorog, začelo pa se bo ob 16.30. Takrat se bodo na odru predstavili igralci in strokovno vodstvo Barcelone, nato pa bodo trener Carlos Ortega ter slovenska igralca Janc in Makuc predstavili klubske cilje na sklepnem turnirju lige prvakov v Kölnu. Sledila bo javna ocena minule sezone celjskega kluba (trener Alem Toskić ter igralca David Razgor in Aleks Vlah), predstavile pa se bodo tudi mlajše selekcije kluba in novinci v članski ekipi za sezono 2022/23: Patrik Martinović, Amir Muhović, Vukašin Antonijević in trije Celjani, ki se vračajo s posoje v Mariboru - Mitja Janc, Filip Rakita in Domen Knez. Po tekmi Celje Pivovarna Laško - Barcelona bo na sporedu še zadnje dejanje rokometnega spektakla v Celju - uradno slovo od igralcev, ki zapuščajo celjski klub: David Razgor, Tilen Kodrin, Vid Poteko, Radojica Čepić in Stefan Terzić.