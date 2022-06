Rusija je v prvem krogu dobila 118 glasov, za izvolitev pa bi morala od 192 držav, ki so bile prisotne in so glasovale, prejeti najmanj 128 glasov.

Glasovanje za tretji prosti sedež Vzhodno-evropske skupine v Ekonomskem in socialnem svetu ZN se tako nadaljuje. Rusija tudi v drugem krogu ni dobila potrebne večine, po četrtem krogu pa se lahko uradno prijavi tudi kakšna druga kandidatka. V pripravljenosti je denimo Severna Makedonija.

Rusiji ni uspelo kljub tajnemu glasovanju

Za tri prosta mesta so kandidirale tri države, vendar pa so zahodne države v ZN zaradi napada na Ukrajino sprožile kampanjo proti izvolitvi Rusije. Težave Rusije so sicer nekoliko presenetljive, glede na to, da je glasovanje tajno in se državam s svojimi glasovi ni potrebno izpostavljati.

Slovenska kandidatura je bila medtem zelo uspešna, kar se vidi po tem, da je dobila še tri glasove več od Slovaške. Čeprav bi bile volitve tudi sicer verjetno le formalnost, pa je še vedno potrebno zbrati dovolj glasov za izvolitev.

Slovenija je kandidaturo v Ecosoc za obdobje 2023-2025 najavila leta 2017. Gre za prvo kandidaturo Slovenije v Ecosoc, država pa kandidira tudi za članstvo v Varnostnem svetu ZN za obdobje od začetka leta 2024 do konca leta 2025.

Slovenska misija pri ZN je sporočila, da se Slovenija že sedaj aktivno angažira na področjih dela Ekonomskega in socialnega sveta ZN, ki je pristojen za vprašanja vseh treh dimenzij trajnostnega razvoja in implementacijo Agende 2030 za trajnostni razvoj.

»Dosedanje aktivnosti Slovenije bomo s članstvom v Ecosocu še dodatno okrepili, preko prenosa naših lastnih izkušenj z izvajanjem ciljev trajnostnega razvoja, kjer se Slovenija redno uvršča med najboljših 15 držav na svetu, in preko aktivnosti v pomoč in podporo na tej poti celotnemu članstvu ZN,« je ob tem sporočil veleposlanik Boštjan Malovrh.