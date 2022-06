Dotaknil se bom zgolj delčka izjave, ki naslavlja dr. Roberta Goloba za tajkuna. Zverova poročna priča Janša je namreč pred leti kot prvi v vrsti prodal Mercator nekemu tajkunu. Nadaljevanje je znano, vključno s prodajo največjega tiskanega časopisa.

Vsebina Zverovega nagovora je pravzaprav ponižujoča do njegovih strankarskih kolegov v EU, za katere meni, da nimajo tekočih informacij o dogajanju v drugih državah EU. Izjava je ponižujoča do podpornikov desne politične opcije, torej njegovih, za katere ocenjuje, da so tako neumni, da ne razumejo, kaj se v primeru brodoloma SDS dogaja. No, vsi zagotovo niso, res pa je, da nekateri raje zamižijo pred neprijetnimi dejstvi in ne postavijo na najvišji vrh poštenja ali pravičnosti.

Orodja, ki jih je Janša uporabljal, so enaka kot tista, ki so jih pred njim uporabljali angleški Johnson, ameriški predsednik Trump ali Bolsonaro v Braziliji, pa Kaczyinski na Poljskem in še nekaj takšnih. Poljska je ravno primer, ki si ga gospod Zver jemlje za cilj povezovanja. Ja, konkretni argumenti povezovanja z Madžarsko in Poljsko so pač Zveru bližje kot meni.

Zverov nagovor strankarskim kolegom v EU odpira preprosto vprašanje: ali lahko krščansko vzgojeni moški laže? Moški, ki se naslanja na krščanske vrednote. Odgovor je morda, da so v teh primerih za nekatere mutirale tudi te vrednote.

Mitja Vilar, Šmarje Sap