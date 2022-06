Berem: »Janševi v zrak zaradi prvih kadrovskih potez Goloba.« Naj najprej omenim lepo obogatitev slovenskega jezika. Izraz »Janševi« pomeni ves balast, ki ga je Janša podtaknil na vodilne položaje, ne glede na njihovo strokovno ustreznost, pod pogojem, da so »pridni«. Janša se mora zavedati, da metla ni več v njegovih rokah in da nova metla vedno počisti vso zatečeno umazanijo. Ko je on dobil »novo metlo«, se je tega še kako dobro zavedal, saj je z užitkom lomastil po vodilnih strukturah v politiki in gospodarstvu. Nemogoče je, da je to pozabil, kot je pozabil, da je bil komunist. Razen novega izraza »Janševi«, bi slovenščino lahko še popestrili tako, da bi besedo »bumerang« prevedli z »Bobnar«.

Ima pa Janša izredno srečo. Postrežen mu je ustrezen recept, kako protestirati, če ti kaj ni po godu. Zbere naj svoje ekipo »Janševih«, posadi jih na kolo in naj ob petkih protestirajo. Mogoče bo zaleglo in bodo novopečeni kolesarski protestniki ponovno zasedli svoje priljubljene stolčke. Imeli bodo pa eno veliko prednost, ki je prvotni protestniki niso imeli. Nekdanji »Hojsovi lenuhi« jih ne bodo niti poškropili, niti pretepali, niti kaznovali, celo plinu se bodo izognili, pa še za izraz »svinje« bodo prikrajšani. »O tempora, o mores,« bi rekel Ciceron.

Mora pa Janša biti zelo previden, kaj bo tvital, saj je pravnomočno obsojen zaradi obrekovanja. Žal samo pogojno. Ta njegova zasvojenost s tvitanjem meji že na bolezen. Zdravil bi jo lahko doma ali pa v Avstraliji. Je pa Janša bil obsojen tudi nepogojno. Za tistih 15 dni, ko je zaradi afere Patria »gostoval« na Dobu in so mu ustavni sodniki, brez dokaza o njegovi nedolžnosti, velikodušno spregledali nadaljnje brezplačno bivanje, je zahteval celih 900.000 evrov odškodnine oziroma 6206,90 evra na dan. Tako se služi denar, ne pa da za par sto evrov garaš ves mesec. Dragi bralci, ne prestrašite se, taka nevarnost se ne bo ponovila, saj za pogojno kazen ni možno zahtevati odškodnine.

Smo pa Slovenci unikaten narod, ki ima v parlamentu obsojenca, ki še naprej tvita in mediji še vedno servirajo njegove »bistroumnosti«, čeprav so popolnoma nezanimive in nepomembne. Zato prosim medije, da nam njegovih tvitov ne posredujejo več, saj sedaj tviteraš spada na smetišče zgodovine.

Toni Jurjec, Brezovica pri Ljubljani