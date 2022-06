Emir Jušič, zborovodja Rock mulčkov in ravnatelj OŠ Nove Jarše

Ko je zborovodja in razredni učitelj Emir Jušič leta 2003 prevzel pevski zbor Osnovne šole Nove Jarše, je ta štel deset ust. V sredo je na velikem odru na Kongresnem trgu z uveljavljenimi slovenskimi pevci in skupinami na dobrodelnem koncertu Dan za rock pelo 85 mulcev, ki jih je Jušič združil pod imenom Rock mulčki. Lutkovni animator, pevec, glasbeni navdušenec in športnik je tudi ravnatelj in učitelj, ki mu je uspelo z energijo, znanjem in izkušnjami pridobiti zaupanje otrok, s katerimi dela, kot tudi staršev, ki razumejo in podpirajo dejavnosti zbora in drugih šolskih projektov.