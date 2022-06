Nepreslišano: Alenka Stanič, svetovalka za ključne kadre

Predsednik vlade naj bi bil nekdo, ki je okolje sposoben aktivno spreminjati. Ključna pa je njegova odločitev, kako bo to počel, lahko to dela tako, da so spremembe v korist le manjšega dela prebivalcev, ali pa so, obratno, v dobro velikega dela prebivalcev Slovenije. Med tema dvema pristopoma je velika razlika. Predsednik vlade, oziroma kdorkoli na visokem političnem in družbeno izpostavljenem položaju, bi moral torej biti nekdo, ki mu je skupno dobro temeljna vrednota. Nekdo, ki je prerasel osebno potrebo po varnosti, potrebo po zagotavljanju materialnih dobrin zase in za svojo družino, nekdo, ki želi s svojim znanjem in delom prispevati k skupnosti.