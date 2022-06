Bollywoodski zvezdniki zgroženo nad oglas za pršilo, ki spodbuja posilstvo

Svetovno javnost, s tem pa tudi zvezdnike, sploh indijskega rodu, je zgrozil reklamni oglas za pršilo za telo layer'r shot, ki so ga predvajali v Indiji. Oglas namreč spodbuja kulturo posilstva, ki je v Indiji že tako velik problem, indijske televizije pa so ga predvajale le teden po tem, ko se je v Indiji znova zgodilo pretresljivo posilstvo 17-letnega dekleta, pri katerem je sodelovalo pet moških. V spornem oglasu štirje moški na videz zalezujejo prestrašeno žensko v trgovini, dokler eden od njih ne reče: »Mi smo štirje, tu je ena, kdo bo poskusil?« Ko se ženska obrne, postane jasno, da niso govorili o njej, ampak pršilu za telo, ki ga eden od štirih moških vzame s trgovske police in ga uporabi. Bollywoodski zvezdniki, med njimi Priyanka Chopra (na fotografiji), Richa Chadha in Farah Khan, so oglas označili za sramotnega, ogabnega in neverjetno neokusnega. »Kreativci, scenaristi, agencija, stranka, igralci …​ Ali vsi mislijo, da je posilstvo šala?« je tvitnila igralka Richa Chadha. Igralka Priyanka Chopra je dejala, da gre za sramotno in neokusno reklamo, režiserka in scenaristka Farah Khan pa je napisala: »Za kakšne neokusne in pokvarjene ume gre, da si izmislijo kaj takega, to odobrijo in ustvarijo te oglase za pršilo, ki namigujejo na skupinsko posilstvo. Sramotno.« Oglas je sprožil zgražanje širše javnosti, odzvalo se je tudi ministrstvo za informiranje, ki je oglas odstranilo s televizij, enako pa je prosilo, da storita twitter in youtube. tb