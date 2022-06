Mladi zmaji vabijo na poletne avanture

Tudi letos bodo v okviru poletnih avantur Mladi zmaji poskrbeli za nepozabne počitnice. Pripravili so izlete, tabore, poletno plesno šolo, glasbeni natečaj in tradicionalni dogodek Biti mlad je zakon, ki bo sklenil poletje. Aktivnosti so subvencionirane le za mlade, ki živijo ali se šolajo znotraj Mestne občine Ljubljana.