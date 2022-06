Gibanje Svoboda in plodnost

Včeraj so iz vladajočega Gibanja Svoboda sporočili, da so ustanovili podmladek stranke. Mi pa ob tem navdušeni ugotavljamo, da ima stranka Gibanje Svoboda izjemne reproduktivne sposobnosti: rodila se je šele pred šestimi meseci, pa se že veseli naraščaja. To krepi upanje, da je pred njo dolga in svetla prihodnost. Ta bo sama po sebi strankarsko članstvo tudi generacijsko uravnotežila in se ji bo kmalu rodila še seniorska sekcija. No, DeSUS.