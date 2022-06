Na sodišče še Pitt in Joliejeva

Komaj se je končala sodna bitka med igralcema Johnnyjem Deppom in Amber Heard, že se začenja nova. Brad Pitt toži svojo nekdanjo ženo Angelino Jolie, ker naj bi ga namerno hotela oškodovati, ko je prodala svoj delež v francoskem vinogradu ruskemu oligarhu Juriju Šeflerju. Chateau Miraval SA, pod katerega spadata tako vila kot vinograd, sta zvezdnika skupaj kupila leta 2008, šest let pozneje pa sta se poročila. Ob nakupu vinograda sta se strinjala, da svojega deleža v vinogradu ne bosta prodajala brez soglasja drugega, a je Angelina Jolie storila prav to.