Shakira je po ločitvi prosta za nove ljubezenske podvige

Kolumbijska pop pevka Shakira in njen dolgoletni partner, španski nogometaš Gerard Piqué, sta javnosti sporočila, da se ločujeta. »Žal vas morava obvestiti, da se ločujeva. V dobro najinih otrok, ki sta najina prva skrb, prosiva, da spoštujete našo zasebnost,« sta med drugim zapisala. 45-letna glasbenica in 35-letni član nogometnega kluba Barcelona imata dva sinova, Milana, ki je star osem let, in Sasho, ki je dve leti mlajši.