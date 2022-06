Kako zmogljiv je zares novi procesor m2, bodo pokazala neodvisna testiranja, ko bodo prve naprave prišle v roke potrošnikov. Apple je v zadnjem obdobju rad objavljal številne primerjave zmogljivosti svojih novih procesorjev s izdelki konkurence, a je iz teh izredno težko razbrati, za kaj pravzaprav gre. Bolj koristne so primerjave s staro generacijo procesorja m1. Pri Applu trdijo, da novi procesor prinaša 20 milijard tranzistorjev oziroma 25 odstotkov več kot m1, to pa naj bi naneslo za 18 odstotkov hitrejše delovanje računskega dela in celo 35 odstotkov hitrejše delovanje grafičnega dela čipa. Pri tem naj bi potrošnja energije pri maksimalnih obremenitvah pri m1 in m2 ostala enaka. Vsaj tako so namigovali med predstavitvijo. Prav tako so povečali kapaciteto delovnega spomina z največ 16 GB pri m1 na največ 24 GB pri m2. Pri tem naj izpostavimo še, da primerjava zmogljivosti velja zgolj za osnovni procesor m1 in ne za hitrejše ter zmogljivejše nadgradnje, kot so m1 pro, m1 max in m1 ultra.

Tako kot pred dvema letoma je Apple tudi novo generacijo lastnega procesorja prvič predstavil v prenosniku macbook air. Ta je tokrat poleg procesorske nadgradnje doživel tudi oblikovno. V oči padeta predvsem dve novosti. Macbook air nima več trikotne silhuete, ko je zložen. Naprava je ploska in enake debeline od vrha do dna tipkovnice. Kljub temu je bolj kompaktna. Tehta 1,24 kilograma oziroma 0,05 kilograma manj, zložen prenosnik pa je debel 11,3 milimetra oziroma slabih 5 milimetrov manj kot model z m1 na najdebelejšem mestu. To se že pozna. Znova pa macbook air nima ventilatorjev. To pomeni lepšo napravo, bolj tiho napravo, a tudi napravo, ki se ob težjih dolgotrajnih obremenitvah hitreje segreje na točko, ko procesor začne zavirati moč, da ne bi presegel neugodnega temperaturnega praga.

Na frufru postrigli tudi macbook air

Na področju dizajna se še bolj pozna sprememba zaslona. Ta ima namreč precej manj obrobe, z izjemo čela zaslona. Tam se je zopet pojavil …. uganili ste! Applovski frufru oziroma zareza za kamero, ki jo že od premiere na iphonu x obžalujemo. Isto zarezo je Apple uvedel na macbook proju (2021) z diagonalo 14 in 16 palcev. V praksi frufru pomeni, da bo zaslon v nekaterih primerih omogočal večji izkoristek. Ko boste gledali vsebine, pa bo tam zopet obroba. Zaslon med zabavo torej ne bo nič večji, po drugi strani pa bo zaradi višje postavljenih orodnih vrstic morda malenkost več delovnega prostora. V frufru je podjetje sicer stlačilo kamero z ločljivostjo 1080p. Kljub temu edina možnost biometričnega odklepanja naprave ostaja prstni odtis.

Sam zaslon je še naprej LCD IPS z diagonalo 34,5 centimetra (13,6 palca), ločljivostjo 2500 x 1664 oziroma gostoto 224 pik na palec (ppi) in 500 kandel svetilnosti, kar je za 100 kandel več kot model z m1. Zanimiva novost je tudi uvedba magnetnega polnilca magsafe. Napravo je sicer mogoče polniti prek katerega od dveh priključkov usb-c thunderbolt 4, a uvedba priključka magsafe pomeni več prostora za priklop dodatkov. Naprava podpira tudi 67-vatno polnjenje, ki naj bi baterijo do polovice napolnilo že v 30 minutah, a bo v paketu ob nakupu 30-vatni oziroma 35-vatni napajalnik. Odvisno od modela prenosnika. Pri podjetju obljubljajo do 18 ur gledanja videov na eno polnjenje baterije, a bo realni rezultat vseeno nekoliko nižji. Pri m1 je šlo za tam okoli 11 ur.

Macbook air z m2 ima v osnovni različici osem računskih in osem grafičnih jeder ter 8 GB delovnega spomina in 256 GB prostora za shranjevanje. Zanj bo treba (v Nemčiji) odšteti 1499 evrov. Pri nas so cene praviloma še za kakega stotaka višje. Poleg do 24 GB delovnega spomina in do 2 TB prostora za shranjevanje dražja različica ponuja tudi deset grafičnih jeder. Cena najboljše različice v Nemčiji stane 2999 evrov.

Apple je ob airu predstavil še macbook pro 13 (2022). Gre za preprosto nadgradnjo lanskega prenosnika macbook pro 13 (s 33,8-centimetrskim oziroma 13,3-palčnim zaslonom) s procesorjem m2. Že v osnovni različici poleg standardnih osmih računskih premore še deset grafičnih jeder. Z 8 GB delovnega spomina in 256 GB prostora za shranjevanje stane v Nemčiji 1599 evrov. S 24 GB delovnega spomina in 2 TB prostora za shranjevanje pa presenetljivo le 2979 evrov oziroma 20 evrov manj od najdražjega novega aira. Glavna prednost proja je prisotnost ventilatorjev. S slednjimi bo iz naprave mogoče iztisniti še več moči ob daljših obremenitvah, je pa slabost, da je macbook pro 13 debelejši (15,5 milimetra) in težji (1,36 kilograma) od aira, hkrati pa ima še manjši zaslon.