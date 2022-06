Ovadbo je Nacionalni preiskovalni urad na Specializirano državno tožilstvo podal 25. maja.

Dokumenti iz policijske preiskave po poročanju novinarjev Tarče prikazujejo dogovarjanje med ministrstvom za gospodarstvo, podjetjem Geneplanet in komunikacijsko agencijo Pristop glede posla dobave ventilatorjev Geneplaneta državi. Osumljeni so nekdanji minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek, njegova takratna desna roka na ministrstvu Andreja Potočnik in direktor Geneplaneta Marko Bitenc. Geneplanet se je marca 2021 sicer preimenoval v MD-DX.

Preiskovalci so odkrili nekatere dokaze, ki kažejo na dogovarjanje dobaviteljev o izplačilu provizij. Tako so med drugim na Bitenčevi nočni omarici v njegovi spalnici našli sporočilo, v katerem piše: »(...) Imam vse podatke, koliko evrov in kam se bo nakazala provizija in za koga gre.«

V preiskavi so našli tudi pogodbo o nakupu ventilatorjev, sklenjeno 16. marca 2020. Geneplanet je za enega plačal 21.000 evrov, državi pa ga je prodal za skoraj 40.000 evrov. Načrtovano je bilo, da državi prodajo 220 ventilatorjev za 8,8 milijona evrov, njihova nabavna cena pa je znašala 4,4 milijona evrov. Bitenc je nabavno ceno ventilatorjev ves čas skrival, kaže dokumentacija preiskave.

Da je bil Geneplanet privilegiran, po poročanju Tarče dokazuje dejstvo, da je za načrtovani posel dobil osem milijonski avans, država pa naj bi od podjetja zahtevala le 50-odstotno garancijo, vsi ostali ponudniki pa so morali zagotoviti 100-odstotno.

Ventilatorji neuporabni za covidne bolnike

Policisti so zbrali tudi ugotovitve slovenskih bolnišnic glede kakovosti ventilatorjev. V mariborskem kliničnem centru so denimo ugotovili, da ventilatorji Geneplaneta zaradi resnih motenj v delovanju niso primerni za uporabo pri bolnikih s covidom-19. Ventilatorji naj bi namreč prenehali delovati brez opozorila. Preiskovalci so zaradi zbranih dokazov prepričani tudi, da so na ministrstvu vedeli, da ventilatorji Geneplaneta niso strokovno odobreni, a so s podjetjem pogodbo vseeno sklenili.

Eden ključnih sodelavcev na gospodarskem ministrstvu pri nabavi ventilatorjev je bil po poročanju omenjene oddaje tudi Matej Skočir, danes državni sekretar na ministrstvu za okolje. Skočir je novinarjem Tarče sicer pisno zatrdil, da »ni imel pomembne ali odločujoče vloge«. STA na pojasnila ministrstva, tudi odgovor na vprašanje, ali Skočir uživa zaupanje ministra za okolje Uroša Brežana, še čaka.

Navodila na papirju v suknjiču

Vpleteni naj bi bili sicer vnaprej obveščeni o policijskih preiskavah. To po poročanju Tarče dokazuje v preiskavi najden list, ki ga je imel Počivalšek v žepu suknjiča v omari v spalnici. Na njem so bili zapisani napotki: »Brez komentarjev vsebine, očisti telefon in elektronske naprave, nobenega skrivanja dokumentov in mirna kri.«

O preiskavah naj bi bil obveščen tudi Bitenc, ki junija 2020 nekaj ur pred prihodom policije zbrisal komunikacijo v aplikaciji, kjer si je dopisoval o poslu z ventilatorji v skupini, imenovani »Virusniki«. V skupini sta bila tudi direktor Pristopa Primož Pusar in predstavnik slovensko-kitajskega društva, ki je iskal ventilatorje na Kitajskem.

Nivo komunikacije med direktorjem pristopa Primožem Pusarjem in takratnim gospodarskim ministrom Zdravkom Počivalškom, do katere so prišli novinarji Tarče. Foto: Zajem zaslona

Agencija Pristop je po ugotovitvah kriminalistov za gospodarsko ministrstvo urejala posel z dobavo zaščitne opreme, ob tem pa delala tudi za Geneplanet. Pusar je ob tem po poročanju Tarče pri direktorju banke Sparkasse lobiral za sprostitev potrebnih sredstev za bančno garancijo Geneplaneta.

Kriminalisti so ugotovili, da je Geneplanet po uspešni dobavi ventilatorjev sklepal posle s posredniki, tudi Pristopom, zaradi česar sumijo, da je šlo za izplačila provizij. Geneplanet je Pristopu 29. maja 2020 nakazal 152.500 evrov, 30. septembra 91.500, 13. oktobra pa 30.500 evrov.

Prvi so ventilatorje sicer kupili v Splošni Bolnišnici Celje. Takratna direktorica Margareta Guček Zakošek naj bi nato Počivalška prepričevala, da jih kupi še država. Tako Guček Zakoškova kot Počivalšek sta bil člana stranke SMC, so še poročali v Tarči. Prav v tej oddaji so sicer pred dvema letoma razkrili, da je Počivalšek marca 2020 posredoval pri Zavodu za blagovne rezerve, da bi sklenili pogodbo z družbo Geneplanet za dobavo ventilatorjev v vrednosti osem milijonov evrov, še preden je podjetje posredovalo bančno garancijo za posel. Posnetek pogovora med Počivalškom in tedanjim direktorjem zavoda Antonom Zakrajškom, ki so ga objavili, naj bi bil eden od glavnih dokazov, na katere se naslanja ovadba.

Potočnikova, Skočir in Počivalšek izjav za Tarčo niso želeli dati. Guček Zakoškova je izjavo zavrnila, po telefonu pa večkrat poudarila, da je želela le pomagati. Pusar je pisno sporočil, da pri sklenitvi posla med družbo Geneplanet in Zavodom za blagovne rezerve ni imel vloge. Počivalšek sicer očitke o nepravilnostih vseskozi zavrača.