Kolesarji so se danes predstavili na delu dirke, ki je predvsem z Gapom dobro znana tudi s slovitega Toura. Etapa pa je minila v medsebojnem nadzorovanju med glavnimi favoriti.

Belgijec Wout van Aert, zmagovalec dveh etap, je kot 12. obdržal vodstvo v skupnem seštevku dirke. Za 63 sekund za njim zaostaja Italijan Mattia Cattaneo, 66 pa van Aertov klubski kolega v moštvu Jumbo Visma Slovenec Primož Roglič, ki je v cilj prišel kot 32. z enakim zaostankom kot tekmeca.

Dirka Criterium du Dauphine na jugovzhodu Francije številnim kolesarjem služi kot priprava na sloviti francoski Tour, ki se bo letos 1. julija začel v Koebenhavnu na Danskem.

To dokazuje tudi trasa sedme etape, ko kolesarja čaka 134,8 km med Saint-Chaffreyjuem in Vaujanyjem. Vmes bodo »preplezali« slovita prelaza Col du Galibier (2642 m) in Col de la Croix de Fer (2067 m), kjer se bo najboljšim ponudila priložnost za spremembe tudi prav na vrhu. Dirka se bo končala v nedeljo.