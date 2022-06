Vzporedni svet

Ne vem, ali poznate odlično radijsko oddajo Frekvenca X na Valu 202. No, meni je silno ljuba. V njej, na kolikor je mogoče poljuden način, poslušalcem z uglednimi gosti, tudi iz sveta, razkrivajo skrivnosti čudovitega sveta narave, fizike, astronomije, informatike, človeškega telesa in uma. Zame, ki se mi je znanje na teh področjih zataknilo pred davnimi časi, na ravni gimnazije, je to vsekakor zelo potrebna oddaja. Imam pa za ustvarjalce oddaje prošnjo. Da bi se morda skupaj z ustreznimi sogovorniki, torej z znanstveniki z univerz, kot so Oxford, Yale, Massachusetts, moskovski Lomonosov, ter z Inštituta Maxa Plancka in ljubljanskega Jožefa Stefana lotili fenomena obstoja vzporednega sveta na Slovenskem.