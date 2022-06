Zaporniška izpoved

Pred kratkim je izšel roman Padre, idiote, ki ga je napisal dramski in filmski igralec Žarko Laušević, znan po svojih izjemnih vlogah, predvsem za časa naše skupne domovine. Začelo se je s serijo Sivi dom, v kateri je upodobil lik Šilje, mladinskega prestopnika, ki pride iz popravnega doma in želi začeti znova, kar mu seveda ne uspe. Vlogi, ki ga je izstrelila, je sledila tista v filmu Oficir z rožo, kjer igra mladega oficirja Jugoslovanske ljudske armade, ki se zaljubi v prelepo umetnico buržujskih korenin. V novem življenju je posnel vrsto filmov in nadaljevank, pri nas pa smo ga lahko gledali v Sencah nad Balkanom, kjer igra princa Đorđa Karađorđevića.