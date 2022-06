Najuspešnejši slovenski nogometni trenerji

Jutri se bo v Stožicah naša reprezentanca v sklopu lige narodov še drugič srečala s favorizirano Srbijo, ki nas je prejšnji teden gladko premagala. Naši v tej novi ligi niso ravno na vrhu, a naša naloga ne bo turobna, nasprotno, spomnili vas bomo, kateri so najboljši slovenski trenerji vseh časov. Kriterij je jasen, katera tekmovanja so trenerji osvojili in kako so vodili našo ali kakšne tuje reprezentance, najboljše slovenske in tuje klube. Na vrhu je seveda kontroverzni Srečko Katanec, ki je slovensko reprezentanco vodil ob uvrstitvi na svetovno prvenstvo v Koreji in na Japonskem ter na evropsko prvenstvo v Belgiji in na Nizozemskem. Sledijo podobno uspešni mojstri, mladima, letos izjemno uspešnima Zoranu Zeljkoviću in Radovanu Karanoviću se še ni uspelo uvrstiti med najboljše, predvsem Igorja Bišćana in še nekatere tuje trenerje, ki so uspešno vodili slovenska moštva, pa bomo seveda izpustili z današnje lestvice.