Strah pred točo

Z dvorišča Otona Reye v Kozani se je lepo videlo, kako se na zahodu nabirajo oblaki. Bil je šele prvi teden junija, vendar je v zraku že skoraj vladalo vzdušje, ki mu v Goriških brdih rečejo »čfjč«. Julija in avgusta je samoumevno, na začetku junija pa nekoliko presenetljivo. Beseda, v kateri se vrzeli med soglasniki zapolni s polglasniki, hkrati označuje vreme in počutje. Zrak je negiben in vlažen, temperatura okoli trideset, z neba pritiska, počutje pa je kot stara cunja za pomivanje posode. Na vsakem vogalu je v Brdih radio sporočal, da je v delu Slovenije nevarnost toče.