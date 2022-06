Minister v labirintu

Priznam, da sem bolj malo poslušal predstavitve ministrskih kandidatov, a predstavitev novega ministra za zdravje (ali pa le ministra za zdravstvo) Danijela Bešiča Loredana sem poslušal od začetka do konca. Še poln čustev sem tedaj na twitterju na hitro zapisal tole: »Potem ko sem danes poslušal g. Loredana (ali Bešiča), sem še bolj prepričan, da zdravstvenega sistema ne smemo prepustiti zdravnikom. Če ne verjamete, primerjajte njegov nastop z reformo, ki smo jo predlagali leta 2015.« Šele ko sem se malo ohladil, sem začel razmišljati, iz katerega dela mojih možganov ali srca je prišel ta čivk in kaj me je v njegovi predstavitvi tako razburilo. Hitro sem našel tri iztočnice.