#intervju Aleš Črnič: Še kako smiselno je poučevati o religiji, ampak ne le o krščanstvu

Vprašanje »verouka« v šoli je bilo zlasti v devetdesetih letih sočna kost za kulturnobojne prepire. Izteklo pa se je drugače kot denimo na Hrvaškem: konfesionalnega pouka o religiji v javni šoli v Sloveniji ni. Zakon ga prepoveduje. Učenci imajo na voljo le obvezni izbirni predmet verstva in etika, ki pa ga obiskuje zanemarljivo malo otrok; raje si izberejo nogomet, tuji jezik, dramsko skupino … V Katoliški cerkvi so sklenili, da je najbolje, da verouk kot kateheza ostane domena Cerkve in se izvaja v cerkvenih prostorih. »A to ne pomeni, da se je RKC odrekla zahtevi, da odloča o religijskem pouku v javni šoli,« poudarja naš sogovornik, redni profesor religiologije na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani Aleš Črnič.