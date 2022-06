Ali tudi odvetniki delajo »zase«?

Če mene vprašate, ne bi smelo biti težko dokazati, da je vizualna umetnica in slikarka Nika Autor, ki jo je za pripravo razstave najela Moderna galerija, to razstavo v resnici pripravljala »zase«, kot te dni poskušajo dokazati odvetniki Moderne galerije. Da vse umetnice in umetniki delamo izključno »zase«, je brez dvoma vsem v tej državi jasno. To je bilo našim javnostim že večkrat pojasnjeno in takisto umetnicam in umetnikom samim. Meni je, denimo, nekoč ugledni slovenski menedžer, tiste čase celo predsednik ravno tako uglednega združenja menedžerjev, na neki točki najinega sodelovanja prijazno pojasnil, da me ni najel le kot režiserja in scenarista, marveč tudi kot producenta, in da se moram zato za plačilo svojega režiserskega in scenarističnega dela zmeniti sam s seboj, ne z njim.