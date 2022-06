Kje je Picassov portret Janeza Janše?

Velikanski škandal se je, glejte, izcimil iz senzacionalne razstave Popotovanja v Narodnem muzeju Slovenije z neprecenljivimi deli iz zasebne zbirke družine trgovca Nika Boljkovca – z originalnimi deli pojmov modernega slikarstva, kot so Picasso, Degas, Matisse, Modigliani, Toulouse-Lautrec, Miró, Munch, Malevič, Turner, Kokoschka, Chagall in Kandinski. Samo dan pred slovesnim odprtjem je bila namreč razstava »zaradi tehnično-pravnih razlogov prestavljena za nedoločen čas«. Kateri so ti »tehnično-pravni« razlogi? Pravzaprav precej banalni: vseh sto šestdeset mojstrovin svetovne umetnosti iz kleti družine Boljkovac po vrsti je v strogo tehnično-pravnem smislu – ponaredek.