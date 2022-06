V primežu rastočih cen

V času, ko pandemija covida-19 izgublja svojo strašljivost, se družba sooča z drugim globalnim sovražnikom – inflacijo. V letu dni so se cene v povprečju zvišale za 8,1 odstotka, je konec maja poročal statistični urad (SURS). Cene blaga so bile v povprečju višje za 9,8 odstotka, cene storitev za 4,8 odstotka. K letni rasti cen so največ prispevale višje cene naftnih derivatov; tekoča goriva so se namreč podražila za več kot 42 odstotkov. Velik vpliv je imela tudi več kot 11-odstotna podražitev hrane.