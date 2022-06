Na ozemlju staroselskega ljudstva Cofan je namreč vlada začela podeljevati dovoljenja za rudnike zlata. Vlada staroselskega ljudstva na območju podeljevanja dovoljenj o dogovorih z rudarskimi podjetji sploh ni obvestila. Ko so začeli preiskovati, koliko dogovorov je vlada sklenila v porečju zanje svetega območja ob reki Aguarico, so ugotovili, da je bilo odobrenih že 20 dogovorov, še več kot 30 pa jih je čakalo na odobritev. S patruljami in droni so staroselci, ki sta jih vodila Lucitante in Narvaezova, začeli zbirati dokaze, kako rudarska podjetja vdirajo globoko na njihovo ozemlje. Prav te fotografije so bile ključne, da jim je v tožbi sodišče uspelo prepričati, da se vlada za podelitev rudarskih koncesij, škodljivih za okolje, prej ni posvetovala z ljudstvom Cofan. 1200-glavo staroselsko ljudstvo je tako razveljavilo 52 podeljenih rudarskih koncesij, ker vlada prej s staroselci ni vodila konzultacijskega postopka in pridobila njihovega pristanka. Ekvadorska vlada s takšno razsodbo ni bila zadovoljna. Pritožili so se, a so bili na sodišču vnovič neuspešni, sodniki so celo presodili, da ima ljudstvo Cofan kot staroselci, ki so zgodovinsko lastniki tega območja, pravico do zdravega okolja in čiste vode. Ta pravica pa jim je bila kršena, je presodilo sodišče. Lucitante in Narvaezova sta tako zaščitila ozemlje, veliko 32.000 hektarjev, na katerem živi 56 družin ljudstva Cofan.