S prepričanjem, da se mora spremeniti odnos avstralske vlade do podnebnih sprememb, je Canberrčanka v življenje priklicala nevsakdanjo peticijo. Zavedajoč se, da je fotografija lahko močnejša kot tisoč besed, je profesionalne in ljubiteljske fotografinje iz vse države začela pozivati, naj ji pošljejo fotografijo, ki podnebne spremembe v njihovem okolju najbolje ponazarjajo, ob tem pa naj še dodajo kratek pripis, kaj želijo, da se na tem področju spremeni. Ciljala je na tisoč fotografij, na koncu pa jih je dobila še polovico več od zastavljenega cilja. Vse te fotografije je zbrala v fotografsko peticijo in jo s pozivom za odločnejše ukrepanje v teh dneh predala avstralski vladi in parlamentu. Dobila je fotografije požganih gozdov, ob katerih je speto ozelenela trava, naplavin na obalah po močnih neurjih, posušenih polj. Toda v njenem nabiralniku so pristale tudi fotografije ljudi, denimo objemajočih se deklet, ki jih je spremljal pripis, da bo podnebne spremembe občutila predvsem mlada generacija. Podobno sporočilo je spremljalo tudi fotografijo otroka, ki je objemal drevo. V peticijo #everydayclimatecrisis ni vključila zgolj temačnih slik, ki ponazarjajo negativne podnebne spremembe, temveč tudi fotografije z lepotami Avstralije, ki naj bi opominjale, zakaj se je vredno boriti za spremembe v podnebnih politikah.