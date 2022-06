Miller se je v Sloveniji mudil skupaj z ženo Morgan Beck, ki je včeraj objavila niz zgodb na Instagramu s fotografijami z Bleda. Na eni pa Miller v proizvodni hali stoji skupaj s še enim moškim, v rokah držita ovojno plast smuči znamke Peak. Gre za lastno znamko, ki jo je štirikratni svetovni prvak in dobitnik zlate olimpijske medalje iz Vancouvra aprila letos zagnal v svojem domačem kraju Bozeman v ameriški zvezni državi Montana.

Da gre v fotografiji za slovensko proizvodnjo halo, je bilo moč sklepati iz velikega napisa »Zapiraj vrata«, ki je bil viden v ozadju. STA se je glede morebitne proizvodnje smuči Peak obrnil na Elan, ki je danes potrdil sodelovanje na področju razvoja in proizvodnje z nekdanjim smučarjem, ki je svojo vrhunsko tekmovalno pot končal leta 2017.

»Elan se je že zelo zgodaj vključil v sodelovanje s podjetjem Peak Ski Company, in sicer na področju razvoja in proizvodnje omenjenih smuči, ki bodo v pretežni meri narejene v Elanu, proizvodnja smuči za sezono 2022/23 pa že poteka,« so na kratko zapisali v podjetju iz Begunj na Gorenjskem.

Miller je lastno linijo smuči predstavil 6. aprila letos, o tem pa so se razpisali tudi v lokalnem časopisu v njegovem domačem kraju Bozeman Daily Chronicle. Namen projekta, ki ga izvaja prek podjetja Peak Ski Company s sedežem v Bozemanu, je vnesti inovacije v smučarsko opremo.

Dvakratni dobitnik velikega zlatega globusa namreč meni, da so inovacije v tem športu v zadnjih letih zastale. S svojim znanjem je tako pomagal oblikovati dve linije smuči, eno namenjeno smučanju na urejenih progah, drugo na neurejenih terenih. Gre za smuči višjega cenovnega razreda, ki bodo na voljo zgolj v spletni prodaji.

Kot so izpostavili pri Bozeman Daily Chronicle, bodo prve smuči na voljo kupcem julija. Že aprila so si največji nadobudneži lahko rezervirali svoj par, za kar so morali plačati avans v znesku 50 ameriških dolarjev. Kot je poročal časnik, Miller načrtuje še tretjo linijo smuči, ki bo proizvedena v Montani, medtem ko bosta prvi dve liniji proizvajali v Sloveniji.

Njegov partner pri projektu Andy Wirth je dejal, da blagovna znamka odraža vrednote Montane, majhne zvezne države na severozahodu ZDA. »Gre za zagrizeno, svežo, prizemljeno in majhno skupnost, kateri želimo dati svoj prispevek,« je dejal. »Prepričana sva, da jo lahko v roku enega do dveh let postavimo na svetovni zemljevid kot središče inovacij v oblikovanju in konstrukciji smuči.«

Obisk 44-letnega Millerja in žene Morgan Beck v Sloveniji naj bi bil zelo kratek. Beck je tako danes popoldne objavila še eno zgodbo na Instagramu, kjer je na posnetku iz Bleda zapisala »Adijo, Slovenija«.