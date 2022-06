V prometni nesreči v Prekmurju umrl nekdanji vratar Mure

Med naseljema Gederovci in Rankovci se je v četrtek zgodila huda prometna nesreča. Kot so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota, sta bila udeležena voznik osebnega avtomobila in motornega kolesa, ki je v nesreči umrl. Lokalni spletni portali so poročali, da je žrtev nesreče nekdanji Murin vratar Nikola Talaber.