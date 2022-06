Sova je po poročanju portala Necenzurirano 25. aprila, takoj po zmagi Gibanja Svoboda na volitvah, tedanjemu ministru za javno upravo Boštjanu Koritniku poslala dopis, v katerem mu je svetovala, naj ministri, državni sekretarji in direktorji služb vlade Janeza Janše pred odhodom uničijo vse mobilne telefone in računalnike, ki so jih uporabljali pri svojem delu. Notranja ministrica Tatjana Bobnar je ocenila, da gre za dvomljiv ukrep.

Na Sovi poudarjajo, da »s pristojnimi državnimi organi in službami sodelujejo pri varnostnem preverjanju in posredujejo podatke, pomembne za varnost določenih oseb, delovnih mest, organov, objektov in okolišev« v skladu z zakonom. Pri tem opozarjajo na svojo vlogo pri »preventivnem varnostnem in protiobveščevalnem ozaveščanju ter dvigovanju nacionalne odpornosti«, poroča portal Necenzurirano.

Na Sovi so pojasnili, da tuji akterji pridobivajo podatke tudi s tehničnimi sredstvi, »vključno z zlonamernim kibernetskim delovanjem proti ciljnim informacijsko-telekomunikacijskim sredstvom, ki jih uporabljajo nosilci oblasti«. Tako poskušajo pridobiti dostop do ciljnih naprav ter si na ta način zagotoviti dolgoročno pridobivanje podatkov, »pri čemer lahko uporabljajo izredno napredna orodja, tehniko in programsko opremo«, so dodali.

Sova: Tak postopek pomembno prispeva k preventivni protiobveščevalni zaščiti

»V skladu s tem agencija odsvetuje prenos informacijsko-telekomunikacijskih sredstev med uporabniki, saj se s tem pomembno prispeva k preventivni protiobveščevalni zaščiti,« so zapisali. Dodali so, da protiobveščevalno ravnanje z informacijsko-telekomunikacijskimi sredstvi ni v nikakršni povezavi z zakonitostjo pregleda vsebine le-teh. »Na pomen protiobveščevalne zaščite in kibernetska ogrožanja je agencija opozorila tudi v javnih poročilih,« so še dodali na Sovi.

Do zdaj so morali javni funkcionarji službene telefone in računalnike praviloma vračati, še poroča Necenzurirano. Če so javni funkcionarji pri svojem delu sledili varnostnim protokolom, razlogov za uničenje teh naprav ni. Predsednik vlade in ministra lahko namreč o informacijah, ki imajo najvišjo stopnjo tajnosti, komunicirajo le prek kriptiranih, torej posebej zaščitenih telefonov. Edina izjema, kjer je »strokovno uničenje« po pravilih nujno, so informacijsko-komunikacijske naprave, ki jih pri svojem delu uporabljajo operativni sodelavci Sove na terenu, še poročajo.

Sovo je v času prejšnje vlade vodil Janez Stušek, zdaj pa jo kot vršilec dolžnosti direktorja vodi Joško Kadivnik.