Skupno je bilo v četrtek hospitaliziranih 46 bolnikov s potrjeno okužbo, torej zaradi in s covidom-19. To je pet bolnikov manj kot v sredo. Na intenzivnih oddelkih je s potrjeno okužbo skupno šest bolnikov, kar je en manj kot dan prej. V četrtek so potrdili 42 okužb manj kot v sredo.

Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je v Sloveniji trenutno 3574 aktivnih primerov okužbe, kar je dva več kot v sredo. Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov trenutno znaša 267, kar je šest več kot dan prej. Število potrjenih primerov v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev pa je trenutno 167, kar je enako kot dan prej.

Po podatkih NIJZ je z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 cepljenih 1.265.620 ljudi, z vsemi odmerki pa 1.221.903.

Hrvaška jeseni uvaja cepljenje z novim cepivom proti podrazličicam omikrona

Novih koronavirusnih podrazličic omikrona, BA.4 in BA.5, ki se hitro širita iz Južnoafriške republike, na Hrvaškem še niso zabeležili, a bosta zagotovo prišli, je v četrtek povedal direktor hrvaškega zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) Krunoslav Capak. Napovedal je, da bo Hrvaška jeseni začela cepljenje z novo vrsto cepiva proti covidu-19.

Do zdaj se je na Hrvaškem, ki ima približno 4 milijona prebivalcev, s tretjim odmerkom cepiva cepilo nekaj manj kot milijon ljudi. Na HZJZ pričakujejo, da se bodo jeseni cepili tudi z novim cepivom. Hrvaška je med državami Evropske unije po precepljenosti boljša samo od Bolgarije in Romunije. Slab odziv na cepljenje je po besedah Capka tudi glavni razlog za visoko smrtnost zaradi covida-19.

Direktor HZJZ poudarja, da so za visoko smrtnost krivi tudi drugi dejavniki tveganja, na primer to, da na Hrvaškem veliko ljudi »kadi, se nepravilno prehranjuje, več kot 60 odstotkov prebivalcev, starejših od 60 let, pa ima čezmerno telesno težo«. Doslej je za posledicami covida-19 na Hrvaškem umrlo okoli 16.000 ljudi.

S srede na četrtek so zabeležili 332 novih primerov okužb z novim koronavirusom, število aktivnih primerov pa je v četrtek znašalo 2068.

Moderna oznanila pozitivne rezultate preizkusa novega cepiva

Ameriško biotehnološko podjetje Moderna je v sredo objavilo, da so pri nedavnem preizkušanju novega cepiva proti koronavirusu zabeležili pozitivne rezultate, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Novo cepivo deluje tako proti prvotnemu sevu novega koronavirusa kot proti novejši različici omikron.

Novo, tako imenovano bivalentno cepivo je bilo preizkušeno na 814 odraslih, ki so pred tem že prejeli prve tri odmerke cepiva Spikevax podjetja Moderna. Polovica testne skupine je prejela četrti odmerek cepiva Spikevax, polovica pa novo bivalentno cepivo. Pri tistih, ki so prejeli bivalentno cepivo, so zabeležili bistveno višje ravni nevtralizacijskih protiteles - beljakovin imunskega sistema v obliki črke Y, ki blokirajo virus in delujejo tudi proti koronavirusni različici omikron.

V povprečju so bile te ravni v skupini, ki je kot četrti odmerek prejela bivalentno cepivo, za približno 75 odstotkov višje. Prav tako so bili v primerjavi s cepivom Spikevax deležni nekoliko boljše zaščite proti izvornemu sevu novega koronavirusa.

»Navdušeni smo,« je ob tem dejal izvršni direktor podjetja Moderna Stephane Bancel. Dodal je, da pričakuje, da bodo kmalu skušali pridobiti dovoljenje za uporabo za novo cepivo, ki bi se nato lahko že jeseni uporabljalo za poživitvene odmerke. »Želimo si, da bi bili že avgusta pripravljeni na dobave,« je Bancel v telefonskem pogovoru povedal vlagateljem.

Predsednik podjetja Moderna Stephen Hoge je sicer priznal, da bo raven zaščite proti podrazličicam omikrona, ki trenutno krožijo, verjetno nekoliko nižja, vendar je dodal, da je po njegovem mnenju novo cepivo še vedno boljše za poživitvene odmerke kot Spikevax. Podjetje sicer še nima podatkov o trajnosti - kako se bo novo cepivo obneslo po treh in po šestih mesecih.

Konec junija naj bi se sestala skupina strokovnjakov ameriške Uprave za hrano in zdravila (FDA) in razpravljala o strategijah za poživitvene odmerke cepiva proti koronavirusu v ZDA pred jesenjo.