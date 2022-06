V Gibanju Svoboda ustanovili podmladek stranke

Podmladek stranke Gibanje Svoboda je na ustanovnem kongresu v četrtek sprejel statut in izvolil svoje vodstvene organe. Predsednik podmladka Gibanje Svoboda Mladi je postal Matej Grah, podpredsednika pa Lenart Žavbi in Lucija Tacer, sicer tudi poslanca DZ. Mesto generalnega sekretarja podmladka je zasedel Tadej Marušič, so sporočili.