Festival bo odprl večer prevajalske delavnice češke in slovenske poezije, na kateri se bodo pesniki in pesnice preizkušali v vlogi prevajalcev in prevajalk. Svoje pesmi bodo interpretirali v izvirniku, obenem pa bo slišati tudi, kako zvenijo v prevodu. Predstavili se bodo Adam Borzič, Magdalena Šipka, Jan Škrob, Alenka Jovanovski, Aljaž Koprivnikar in Tone Škrjanec.

Gostili bodo tudi dve tuji pesnici in pisateljici Mary B. Tolusso iz Italije in Sampurno Chattarji iz Indije ter mozambiškega pesnika Delmara Maio Goncalvesa. Ob njih se bodo predstavili še domači prozaistki Anja Mugerli in Tina Vrščaj ter pesnika Lukas Debeljak in Tom Veber, so sporočili iz Škuca.

Od elektronike in jazz petja do kantavtorjev in kantavtoric

Glasbeni del festivala bo letos razgiban. Obiskovalci bodo lahko prisluhnili glasbenikom in glasbenicam raznovrstnih izrazov, od izvajalcev eksperimentalnih zvrsti, elektronike in jazz petja do kantavtorjev in kantavtoric. Na odru bodo nastopili Nina Virant & Ansambel za preužitek, Alleganca, Jana Beltran, Jernej Marušič - Octex, Shoe & Shoelace - Jure Borščič & Jaka Bergar, Patricija Škof, Strunoslav in Perkakšns.

Tudi letos bo festival dopolnjeval spremljevalni program O'živela knjiga. Ta je namenjen predvsem otrokom in mladostnikom, druženju s knjigami in spodbujanju ustvarjalnosti. V popoldanskih urah se bodo zvrstile lutkovne predstave, dve radijski igri, gledališka predstava, impro pripovedovalnica ter predstavitvi risoromana in slikanice. Na voljo bodo tudi likovne delavnice ter delavnice stripa, recikliranja in ročnega tiskanja na blago.

Zabava ob 50. obletnici

Festival bo sklenila zabava ob 50. obletnici Društva Škuc. Na prireditvi bodo osvetlili delovanje skozi njegovo zgodovino. Škuc in sodelavci so v petih desetletjih soustvarjali alternativno sceno, tako na glasbenem, vizualnem, gledališkem in filmskem kot literarnem področju, ter s svojo nezanemarljivo založniško in festivalsko dejavnostjo razvijali domači kulturni zemljevid. Ob tem je Društvo Škuc spodbudilo vzpostavitev in razvoj LGBT gibanja, prispevalo k večji strpnosti do LGBT oseb v družbi ter tako pripomoglo k širjenju svobodomiselnosti, so še zapisali v Škucu.